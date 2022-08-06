麥迪安調查報告：中國製造72個假新聞網站攻擊美國與西方社會

中美關係

網絡安全公司麥迪安(Mandiant)近日公布最新調查報告指出：中國至少製造了72個假新聞網站以11種語言配合中國政府散布的宣傳論調，攻擊美國與西方社會。這些假新聞網站的上游都是同一家中國市場營銷公關公司。

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美國國家廣播公司(NBC)報導指出：以英文版本的假新聞網站為例，文章內容以攻擊美國、抨擊西方社會為主，並且設法消除外界對於香港民主、維吾爾人權等爭議的疑慮。網站對於撰文作者甚至網站所有權都未說明。

麥迪安公司在調查報告中指出，這些假新聞網站的幕後操作都是上海海訊社科技有限公司(Shanghai Haixun Technology Co., Ltd)。

網絡資安諮詢機構克雷布斯-斯塔莫斯集團（Krebs-Stamos Group）中國分析師凱瑞(Dakota Cary)指出，這份調查報告再次證明，中國想要透過假賬號、偽造文件主導文化敘事。

調查報告發現，這波假訊息宣傳行動中，至少曾經在一次事件里，透過造假的信函抹黑專門研究新疆議題的德國學者曾德恩(Adrian Zenz)。造假信函最早是在2021年12月在網絡出現，信件照片後來被稱為“強納斯‧杜洛斯坦”(Jonas Drosten)的賬號張貼於推特。

推特發言人對國家廣播公司表示，多個與假訊息宣傳有關的賬號都已被關閉，但不願說明細節。

聯邦參議員盧比奧(Marco Rubio)辦公室發言人對國家廣播公司證實，假新聞網站上流傳與曾德恩有關的魯比歐辦公室信函根本是偽造的。曾德恩接受國家廣播公司電話專訪時表示，研究工作遭受中國批評已經習以為常，但透過假新聞網站發布偽造文件展開抨擊的手段則是前所未見。