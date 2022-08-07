中國要求韓國遵守薩德三不承諾 韓國官員：這不是承諾

中日韓

在2017年5月2日的資料照片中，一個名為終端高空區域防禦的美國導彈防禦系統，即THAAD，安裝在韓國星州的一個高爾夫球場。這讓中國非常惱火，因為中國一直懷疑這一系統可能被用於監視其境內的軍事裝置。

中韓外長今日起在青島舉行雙邊會談，會談議題或涉及台海危機以及韓國不追加部署薩德反導彈系統。據指中方已公開要求韓國遵守前政府“薩德三不”承諾，但遭到韓國駐中國大使館高層人士反駁。

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中韓關係曾因美軍在韓國部署薩德終端高空防衛系統出現緊張，韓國文在寅政府曾為此向中國承諾“三不”，包括不加入美國導彈防禦系統；不追加部署薩德反導系統；不推進韓美日軍事同盟。

韓國『東亞日報』6日報道，這是中國政府針對2017年10月駐韓美軍部署薩德問題以“限韓令“等進行報復施壓後，文在寅政府表明的政策。

中國外交部發言人趙立堅7月27日在記者會上對尹錫悅政府放話：“新官員不能迴避舊賬。任何國家都必須保持對外政策的基本連續性和穩定性。”公開要求維持“薩德三不”政策。

東亞日報報道，對於中國外交部公開要求尹錫悅政府遵守文在寅政府時期的所謂“薩德三不”承諾，韓國大使館相關高層人士予以反駁：“這不是承諾”。

這位匿名高層人士5日在北京對東亞日報記者表示，文在寅政府相關談判首席代表和政府發言人也曾表示，“‘薩德三不’不是承諾”。

東亞日報報道說，韓國使館相關人士表示，“有人可能會提出疑問，新政府是否存在需要認領的舊賬”，該官員否認存在趙立堅所提及的舊賬。強調“薩德三不“不是尹錫悅政府應遵守的承諾或協議。

韓聯社報道，韓國外長樸振8月8日起將到中國青島訪問三天，並同中國國務委員兼外長王毅舉行會談，這次會面或涉及台海危機和薩德系統等敏感議題。

樸振5日在東盟外長會議上就台海問題明確表示“不能容忍用力量單方面改變現狀“，措辭與七國集團敦促北京降低台海緊張情勢相近，韓方如此表述實屬罕見。

不過，美國眾議院議長佩洛西訪問韓國時，韓國總統尹錫悅以度假理由未與前者會面，雙方只通了電話，也引起許多議論。