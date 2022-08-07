以巴在埃及斡旋下達成停火 以色列空襲加沙造成43名巴勒斯坦人死亡

以色列/巴勒斯坦/埃及/停火

在埃及的斡旋之下，以色列同巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）周日達成停火協議，並於國際標準時間20點30分生效。巴勒斯坦方面稱，以色列3天的對加沙的空襲造成43名巴勒斯坦人死亡，其中包括兒童。

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法新社消息，巴勒斯坦武裝組織伊斯蘭聖戰組織周日宣布，接受與以色列的停火協議。埃及總統塞西表示，埃及官員與以巴雙方周日舉行談判，尋求結束衝突。以方首先接受停火建議，幾個小時後，伊斯蘭聖戰組織宣布，批准由埃及起草的關於停止敵對行動的協議。

以色列總理拉皮德的辦公室表示，感謝埃及努力斡旋，但警告如果聖戰組織違反停火協議，以色列保留強烈回應的權利。伊斯蘭聖戰組織在聲明中也表示，保留回應任何侵略的權利。

以色列軍隊周五起大規模空襲加沙地帶，伊斯蘭聖戰組織發射火箭彈還擊。巴勒斯坦方面稱，3天的衝突造成43名巴勒斯坦人喪生，其中包括15名兒童，另有311人受傷。多座建築物被夷為平地。以色列方面，有兩人受傷，多人到防空洞暫避。

哈馬斯掌權的巴勒斯坦衛生部表示，周日在以色列對加沙地帶，特別是賈巴利亞、加沙城和拉法的空襲中，有17名巴勒斯坦人喪生，其中包括9名兒童。

據以色列軍方稱，在宣布停火前，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰武裝向以色列和耶路撒冷方向發射了數枚火箭彈，但被以色列導彈防禦系統攔截。

另據路透社報道，以色列軍方指出，獲美國支持、以色列開發的"鐵穹"（Iron Dome）攔截系統，周末擊落巴勒斯坦火箭彈的命中率為97%，為迄今最佳表現。

據以色列軍方發言人稱，截至周日上午，伊斯蘭聖戰組織向以色列總共發射580枚火箭彈，其中約20%未達目標、落在加沙地帶，其他的火箭彈最遠打到特拉維夫和耶路撒冷外圍。