俄軍再次攻擊紮波羅熱核電廠烏克蘭要求國際社會嚴厲回應

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烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯軍隊再度攻擊紮波羅熱核電廠，烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際嚴厲制裁。而在聯合國和土耳其斡旋俄烏達成協議後，第2批運載穀物的船隻周日駛離烏克蘭港口。

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法新社報道，歐洲最大的核電廠烏克蘭紮波羅熱核電站周日再次遭到轟炸，這是該核電廠在不到兩天之內第二次遭到轟炸。正如上一次落入俄軍手中的烏克蘭核電廠被轟炸一樣，俄烏雙方互相指責對方襲擊核電廠。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）周日表示，俄羅斯軍隊周六晚再次攻擊紮波羅熱核電廠，造成一名工作人員受傷以及電廠周圍的輻射監測設施損壞。

這座歐洲最大的核電廠周五也遭到攻擊，而對兩起事件，俄羅斯指責烏克蘭發起了攻擊。

烏克蘭國家核電公司在社交平台Telegram上稱，俄軍周六晚以火箭彈攻擊廠內的乾式儲存設施，174個裝有用過核燃料的容器露天存放在那裡。

該公司說："紮波羅熱核電廠周圍的3個輻射監測感應器受損。這一如果發生輻射狀況惡化或用過核燃料容器輻射外洩的情況，將無法及時發現和回應。"

公司補充道，一名核電廠工作人員遭彈片所傷，被送往醫院救治。

針對紮波羅熱核電廠再次遭到攻擊，烏克蘭總統澤連斯基正如呼籲國際社會對俄羅斯"核恐怖"行徑做出更強有力的回應。澤連斯基表示，"當恐怖國家轟炸核電站時，世界上沒有一個國家會感到安全”。

澤連斯基在推特上發文稱，他與歐洲理事會主席米歇爾通電話時，呼籲對俄羅斯核工業和核燃料進行制裁。

聯合國核監督機構負責人周日表示，對位於烏克蘭境內、歐洲最大核能發電廠所在地紮波羅熱核電廠遭到砲擊，感到"震驚"。

國際原子能總署總幹事葛羅西在聲明中表示，這次襲擊是"一系列越來越令人擔憂報告的最新一次"，他並強調"核災難的真正風險可能威脅到烏克蘭及其他地區的公眾健康和環境"。

另外，烏克蘭和土耳其官員表示，4艘載着烏克蘭穀物糧食的貨輪正如駛離烏克蘭黑海港口，這是俄羅斯和烏克蘭在土耳其、聯合國斡旋下所簽署解除烏克蘭海運出口協議的一部分。

駐黎巴嫩烏克蘭大使館周日表示，根據上月協議第一艘駛離烏克蘭的運谷船，由於船舶有所延誤，將不會按原訂計畫於周日抵達黎巴嫩北部港口的黎波里。