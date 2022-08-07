路透社：中國軍演兩岸軍艦在公海玩"貓捉老鼠遊戲"

台灣/中國/軍演

中國為回應美國眾議院議長佩洛西訪台發動為期4天的圍島大規模軍演。路透社報道，在演習結束前，兩岸軍艦周日在公海玩起了"貓捉老鼠"遊戲。路透社稱：中國評論員指共軍越台海中線演習將常態化。

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路透社援引知情人士透露，中國和台灣各自出動大約10艘軍艦在台灣海峽巡弋，彼此距離很近，有些中國軍艦越過海峽中線，這是分隔兩岸的非正式緩衝區。

台灣國防部發布新聞稿表示，中國出動軍艦、飛機和無人機，模擬對台灣本島及其海軍的攻擊。國防部稱已派出飛機和軍艦做出"適當"反應。

知情人士稱，中國軍隊像周六一樣"壓迫"海峽中線時，台灣方面保持近距離監視，並在可能的情況下不讓中國艦隻越過這條線。

知情人士說："雙方表現得很克制。"他形容這有如公海上的"貓捉老鼠"遊戲："一方試圖越界，另一方擋路，迫使他們落入較不利的位置，最後退回另一邊"。

為應對中國軍事演習，台灣岸基反艦導彈和愛國者地對空導彈處於待命狀態。

據新華社上周報導，中國軍隊大規模圍島軍演於4日開始，集中在台灣周圍6處地點，並持續到周日中午。中國軍方表示，這次在台灣北方、西南方和東方舉行的海空聯合演習，重點在於地面攻擊和海上突擊能力。

台灣交通部周日下午稱，隨着共軍演習結束，將逐步取消對通過領空航班的限制，不過將繼續引導航班和船隻遠離台灣東海岸外的一個演習區，直到周一上午。中國從未證實有這處演習區。

美國表示，中國軍演是升高情勢的作為。白宮發言人說："這些行動是中國改變現狀企圖的重大升級，具有挑釁性、不負責任，且增加了誤判的風險。"他表示，這也與我們維護台海和平穩定的長期目標背道而馳。

另據路透社報導，一名評論員周日在央視新聞聲稱，從現在起，解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為"常態化"。

據報導，這名評論員聲稱，台灣海峽中線從未被中方承認為合法，而只是上一世紀由美軍為戰鬥需要"憑空想像"所畫出的。

報導提到，台灣海峽中線畫設在台灣本島與中國大陸之間，屬於非官方的控制界線，雙方的軍機及戰艦原則上不會相互跨越。

台灣外交部周日表示，中國無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國大陸外海繼續軍演，外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求中國大陸政府立即停止升高緊張情勢、停止危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。