台灣立法院國民黨團反對操弄兩岸緊張，民進黨團反對“永遠活在中國的同意下”
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台海情勢緊張，台灣國民黨團今天呼籲政府因應，讓人民過好生活，反對操弄兩岸緊張。台灣民進黨團表示，“不能永遠活在中國的同意下”。
中央社報道，美國聯邦眾議院議長佩洛西訪台後，中國大陸對台灣進行政治、軍事及經濟的全面壓迫，台灣國民黨立法院黨團今天在立法院召開記者會，詢問總統蔡英文、民進黨政府讓人民安穩生活的對策為何，呼籲蔡政府必須做好準備。
國民黨立法院黨團書記長李德維指出，對於目前兩岸關係的形勢嚴重緊張，國民黨團要求並督促民進黨政府必須要拿出相應的措施，其中最簡單的例子就是台灣的能源政策。民進黨想把天然氣發電比重拉升到50%，但目前台灣天然氣的安全存量只有10到11天，面對兩岸局勢嚴峻，李德維問經濟部是否已做好因應準備。
李德維表示，此次事件也凸顯台灣資安的嚴重問題，從去年開始，政府每年花費將近新台幣4.5億元進行相關資安防護，沒想到當兩岸局勢緊張時，卻讓大家覺得這筆錢已經是被丟在水裡，他呼籲政府必須做好資安因應策略。
李德維也表示，現在台灣對中國大陸有這麼多的出超，是過去國民黨執政時，兩岸簽定ECFA 《海峽兩岸經濟合作框架協議》 所打下的基礎，如果兩岸爆發經濟戰爭，台灣應如何因應，民進黨政府也必須面對，絕不能把問題甩鍋，由民眾來承擔。
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社訪問時表示，國民黨製造恐慌，反而是中國要的，國民黨一心想要使用核能，但核能也有可能是被恐怖攻擊的對象；以火力發電廠來說，不管是使用燃煤還是燃氣，如果被攻擊時，滅火後基本上就沒有後患，但核能發電廠被攻擊，那個後果可能是上萬年的。
鄭運鵬說，國民黨執政時，大概也是這樣的能源跟產業配比，“你不能永遠活在中國的同意下”，這樣中國一定會削弱台灣的國力；鄭運鵬認為，國民黨的觀點，是讓中國找到理由對台灣更予取予求，這跟台北市長柯文哲一樣是求和論。