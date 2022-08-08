台灣立法院國民黨團反對操弄兩岸緊張，民進黨團反對“永遠活在中國的同意下”

政治

2022年8月4日，中國人民解放軍東部戰區司令部下屬的地面部隊從一個未披露的地點向台灣海峽進行遠程實彈演習。

台海情勢緊張，台灣國民黨團今天呼籲政府因應，讓人民過好生活，反對操弄兩岸緊張。台灣民進黨團表示，“不能永遠活在中國的同意下”。

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中央社報道，美國聯邦眾議院議長佩洛西訪台後，中國大陸對台灣進行政治、軍事及經濟的全面壓迫，台灣國民黨立法院黨團今天在立法院召開記者會，詢問總統蔡英文、民進黨政府讓人民安穩生活的對策為何，呼籲蔡政府必須做好準備。

國民黨立法院黨團書記長李德維指出，對於目前兩岸關係的形勢嚴重緊張，國民黨團要求並督促民進黨政府必須要拿出相應的措施，其中最簡單的例子就是台灣的能源政策。民進黨想把天然氣發電比重拉升到50%，但目前台灣天然氣的安全存量只有10到11天，面對兩岸局勢嚴峻，李德維問經濟部是否已做好因應準備。

李德維表示，此次事件也凸顯台灣資安的嚴重問題，從去年開始，政府每年花費將近新台幣4.5億元進行相關資安防護，沒想到當兩岸局勢緊張時，卻讓大家覺得這筆錢已經是被丟在水裡，他呼籲政府必須做好資安因應策略。

李德維也表示，現在台灣對中國大陸有這麼多的出超，是過去國民黨執政時，兩岸簽定ECFA 《海峽兩岸經濟合作框架協議》 所打下的基礎，如果兩岸爆發經濟戰爭，台灣應如何因應，民進黨政府也必須面對，絕不能把問題甩鍋，由民眾來承擔。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社訪問時表示，國民黨製造恐慌，反而是中國要的，國民黨一心想要使用核能，但核能也有可能是被恐怖攻擊的對象；以火力發電廠來說，不管是使用燃煤還是燃氣，如果被攻擊時，滅火後基本上就沒有後患，但核能發電廠被攻擊，那個後果可能是上萬年的。

鄭運鵬說，國民黨執政時，大概也是這樣的能源跟產業配比，“你不能永遠活在中國的同意下”，這樣中國一定會削弱台灣的國力；鄭運鵬認為，國民黨的觀點，是讓中國找到理由對台灣更予取予求，這跟台北市長柯文哲一樣是求和論。