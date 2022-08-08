新冠：海南島因病例增加擴大疫情管制範圍 西藏現疫情

中國/新冠疫情/海南

路透社報道，中國依賴旅遊業的海南島爆發新冠疫情，周一（8月8號）將其遏制新冠疫情措施擴大到新的地區。

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度假勝地海南省去年一年只記錄了兩例有癥狀的本地冠狀病毒病例，8月8日下午，海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部稱，本輪疫情以來，累計報告由1507例陽性感染者，其中1042例確診病例，無癥狀感染者465例。如果按照全球標準來看，這一數字很低，但這是自2019年底中國首次報告該病毒以來海南省的最高病例數。病例急劇增加也是在中國略微放鬆限制後遊客旅遊興趣激增的情況下發生的。

報道稱，根據中國的 "清零政策，在海南實施的限制反映了圍繞旅行的持續不確定性。

據中國官媒報道，除了擁有約290萬人口的省會海口，樂東縣和澄邁縣等地周一對都其居民進行了限制。只有在必要時才允許外出，如測試、購物或必要的工作任務。公共交通也已暫停。這些措施將在不同時期保持不變。

周日，約有2.5萬名遊客滯留在海南受災最嚴重的城市和該島的主要旅遊中心三亞，儘管宣布遊客可以在核算測試後離開，但還是讓不少人感到沮喪。

另據中央社報道，西藏打破920天無疫情紀錄，昨天開始驗出COVID-19陽性病例後，首府拉薩再發現18名初篩陽性人員，他們大多與另一城市日喀則有關。日喀則市今天起實行靜默管理3天，人員不進不出。