台海/軍事

陸稱海峽中線以東軍演將常態化台嚴厲譴責

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In this photo released by Xinhua News Agency, an air force pilot from the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) looks as they conduct a joint combat training exercises around the Taiwan Island on Sunday, 新華社發布的照片顯示，一名解放軍空軍飛行員在台灣周邊參加軍演 2022年8月7日
In this photo released by Xinhua News Agency, an air force pilot from the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) looks as they conduct a joint combat training exercises around the Taiwan Island on Sunday, 新華社發布的照片顯示，一名解放軍空軍飛行員在台灣周邊參加軍演 2022年8月7日 AP - Wang Xinchao
作者： 台北特約記者 陳民峰
5 分鐘

大陸對台海周邊三天實彈演習在昨天(7日)結束後，一名評論員在中央電視台的新聞里指出，從現在起，中共解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」，引起台灣方面高度關切。

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這名評論員聲稱，台灣海峽中線從未被中方承認為合法，而只是上一世紀由美軍為戰鬥需要「憑空想象」所畫出的。

台灣外交部隨即表示，中國無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國大陸外海繼續軍演，外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢、危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

另大陸東部戰區微博今天(8日)也發布消息說，「繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動」。顯示，台島周邊的演習隨時會再展開。

台灣媒體引述政府人士指出，中共昨天宣布「繼續對台周邊海空域進行實戰化聯合演訓」，除了消耗台灣的作戰成本，也有安定中國內部民意的意味；至於中共是否已經停止軍演，目前仍無法確定。

但台灣交通部今天發布新聞稿指出，有關中國徑行發布7個臨時危險區飛航公告，繼昨天中午12點第1區到6區失效，第7區也在今天上午10點失效，民航局和航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以維護航行安全，相關航班及船舶已經逐步恢復航行。

台灣交通部解釋說，因為大陸沒有重新公告繼續軍演，原來的軍演公告就是失效；如果還持續軍演就是違反國際規範，是很嚴重的事，會讓軍演區內的飛機船舶暴露在危險中。台灣各界憂心，如果中共持續軍演，而台灣的航班及船舶又都恢復航行，恐怕會有安全疑慮。

另有關中國海事局針對黃海南部及渤海灣的船舶提出告警，台灣交通部今天分析，這些海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路。但已要求航港局提醒台灣籍的陽明、長榮、萬海等航運公司要密切注意，避免船隻進入這些海域，以維護航行安全。

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