陸稱海峽中線以東軍演將常態化台嚴厲譴責

台海/軍事

大陸對台海周邊三天實彈演習在昨天(7日)結束後，一名評論員在中央電視台的新聞里指出，從現在起，中共解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」，引起台灣方面高度關切。

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這名評論員聲稱，台灣海峽中線從未被中方承認為合法，而只是上一世紀由美軍為戰鬥需要「憑空想象」所畫出的。

台灣外交部隨即表示，中國無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國大陸外海繼續軍演，外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢、危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

另大陸東部戰區微博今天(8日)也發布消息說，「繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動」。顯示，台島周邊的演習隨時會再展開。

台灣媒體引述政府人士指出，中共昨天宣布「繼續對台周邊海空域進行實戰化聯合演訓」，除了消耗台灣的作戰成本，也有安定中國內部民意的意味；至於中共是否已經停止軍演，目前仍無法確定。

但台灣交通部今天發布新聞稿指出，有關中國徑行發布7個臨時危險區飛航公告，繼昨天中午12點第1區到6區失效，第7區也在今天上午10點失效，民航局和航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以維護航行安全，相關航班及船舶已經逐步恢復航行。

台灣交通部解釋說，因為大陸沒有重新公告繼續軍演，原來的軍演公告就是失效；如果還持續軍演就是違反國際規範，是很嚴重的事，會讓軍演區內的飛機船舶暴露在危險中。台灣各界憂心，如果中共持續軍演，而台灣的航班及船舶又都恢復航行，恐怕會有安全疑慮。

另有關中國海事局針對黃海南部及渤海灣的船舶提出告警，台灣交通部今天分析，這些海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路。但已要求航港局提醒台灣籍的陽明、長榮、萬海等航運公司要密切注意，避免船隻進入這些海域，以維護航行安全。