香港人才外流：加國年吸逾萬高教育港人 學者指年輕夫婦移民致生育率破紀錄低

香港/人才外流

加拿大向曾接受高等教育的港人提供開放工作簽證一年多以來，當局已向12484名港人發出簽證，這批九成屬40歲以下的成功申請人在工作一定時間後，可申請成為永久居民；連同英國的BNO簽證計畫，兩個計畫生效一年多以來，共吸走12.6萬名港人，且以年輕人為主。有人力資源顧問憂慮，港人外移數據顯示，香港將面對人才庫縮減，並變成一個有年輕勞動力、但卻出現人口老化和生育率破紀錄低的城市。

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有關情況已露端倪，根據港府統計處7月底公布的《香港的女性及男性主要統計數字》，去年有36953名嬰兒出生，見1991年來新低，亦導致出現人口小增長。當局認為，出生人數大幅下跌，與新冠疫情有關，而人口遷移亦是引致香港人口結構轉變的重要因素。

《明報》更根據7月號的港府《統計月刊》的數字發現，今年嬰兒出生人數進一步下滑，本年首五個月的「出生登記」只有13605人，是近十年同期最低，按年跌20%，亦屬九年來最大跌幅。家庭計畫指導會認為，近兩年出生率急降的主因，是不少婦女因疫情而擱置生育計畫。社會學者周永新則指出，今年首五個月嬰兒出生人數下跌，與移民人士中，絕大多數為25至30歲年輕人有關，這批人最有生育能力，離開難免對香港發展有負面影響。

根據6月的香港第三屆「國際移民及置業博覽」主辦機構的調查顯示，考慮移民者中，英國最受歡迎，佔31％；其次為加拿大（22％）和澳洲（21％）。 因應被指侵害人權的《港區國安法》實施，英國是最快向港人提供特別移民途徑的，該國於去年1月底推出讓持有英國國民(海外)(BNO)護照的港人留英的計畫，今年首季有19500名港人申請，較之前一季大增25%。英國內政部5月公布有關數據時同時指出，截至今年3月31日，BNO簽證計畫啟動一年多以來，移民局已收到12.34萬份申請，當中113742人獲批，批准率為92%。

根據英國BNO簽證計畫，港人手持BNO可在英國居留，五件後申請定居，其後12 個月可入籍英國，計畫因此俗稱5+1計畫。 至於加拿大為港人而設的開放工作簽證計畫，專供過去五年完成專上教育的港人申請，成功申請者可在未有僱主聘用的情況下獲發三年的開放工作簽證，期間累積工作達到1560小時便可申請當永久居民。根據該國移民署向英文《南華早報》提供的數據，由去年3月至今年6月，加國共向接近1.25萬人發出簽證，約四分之一為25歲或以下青年；若以30歲畫線，則佔總數的71.3%；若以聯合國的標準，即40歲以下仍屬年輕人，則所佔比率更高達91.6%。

上述數據顯示，英加兩個計畫在推出一年零一季以來，已為港人發出合共12.6萬個簽證。

而人力資源顧問周綺萍向該報指出，以港人外移數據顯示，香港將面對人才庫縮減，並變成一個有年輕勞動力、但卻出現人口老化和生育率破紀錄低的城市。而加拿大吸納的，更是年輕而又受高教育人士，對勞動力造成威脅。她續稱，僱主現時可能仍未感覺這威脅，因為不少人因疫情而減少開支、停止聘員，但當經濟可能在明年復蘇時，僱主便可能要面對請人難的局面。