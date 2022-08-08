香港周五起放寬入境隔離檢疫期至三天

香港/防疫

香港備受國際社會詬病的嚴峻防疫措施，本周五起進一步放寬，屆時由海外及台灣經機場抵港人士的酒店檢疫期，將由7日縮短至3日，其後4日可於家居或一般酒店接受醫學監察，但其間不可進入酒吧食肆等須主動審核「疫苗通行證」的表列處所。行政長官李家超強調，這不是放棄與中國內地通關，香港會同時爭取與世界接軌以及與中國正常往來。

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以李家超為首的數名官員今(8日)早在記者會上表示，會由本月12日(星期五)起推出「紅黃碼」制，根據新版的「安心出行」手機軟件，海外抵港人士的核酸檢測結果若為陽性，其軟件二維碼會變成紅色，即獲發「紅碼」；若抵港時的檢測結果為陰性，則獲發「黃碼」。獲發「黃碼」者，頭三天須入住檢疫酒店，不得外出；隨後四天可轉為家居或普通酒店進行醫學監測，定時進行監測及上載結果。

在醫學監測期間，「黃碼」人士可以外出，但不能進入須主動審核「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧酒館、健身中心、美容院、遊戲機中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所及派對房間等，亦不能進入安老院、殘疾人士院舍、學校，以及指定醫務處所。他們在每日快速檢測結果為陰性的情況下，可以乘搭公共交通工具上班或進入商場、百貨公司和街市等，但外出期間不能參與任何除下口罩的活動。

當入境人士完成隔離檢疫後，二維碼會自動轉為正常的「藍碼」。

現時中國內地實施的是「7+3」檢疫政策，即7天檢疫酒店隔離、3天醫學監測，被問及香港現實施「3+4」是否形同放棄與中國通關時，李家超表示，與世界接軌及與中國通關並無矛盾，強調中國措施須予尊重，但港府會繼續努力爭取與中國通關，目標在不增加中國風險的前提下，儘可能減少不便，但在未有共識前，不會對外公布。

醫務衛生局長盧寵茂解釋，維持7日檢疫期既不符合成本效益，亦不利香港連接國際。他引述數據稱，抵港旅客中，只有4%確診感染，當中半數在機場的「檢測待行」時已被發現，若把酒店檢疫頭三日的檢測結果計算在內，累計有超過九成確診個案可被發現，即只有少於1%在第四天及其後發現，風險與本地水平相若，比密切接觸者檢疫期間確診比率更低。

醫務衛生局副秘書長馮浩賢表示，已預訂檢疫酒店者，毋須更改酒店預約，可以事前的文件入境，在酒店完成3日檢疫獲陰性檢測結果後提前離開。至於星期五前已完成3日檢疫及所有檢測的旅客，未來數天可陸續有序提前離開酒店，酒店會退回餘下未用款項。

當局強調，「紅黃碼」只會用於確診者及海外抵港人士，其他市民可以繼續使用原來的「安心出行」應用程序，不會受新措施影響。