三亞“清零”度假又不成了 逾8萬滯留旅客開始分批離島

海南疫情

海南暑期發生疫情，導致8萬多名遊客受困。圖為朝標小區居民進行核酸檢測。

中國旅遊勝地海南省暑期發生疫情，導致8萬多名遊客困島。當地政府周二表示，將於12日實現「社會面清零」，且從當天9日開始對符合條件的滯留旅客分類分批安排返程。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社綜合央視等媒體報導，海南旅客主要集中在三亞市，根據三亞市副市長何世剛先前表示，估算目前有大概8萬多名遊客滯留在當地。

海南省疫情防控指揮部8月9日公告有關滯留海南旅客離島返程安排。

根據安排，無疫情的市縣，旅客所在旅行團隊或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床癥狀的散客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。

低風險區，旅客所在旅行團隊或入住酒店7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床癥狀的散客，可憑72小時3次（每天1次）核酸陰性證明返程。

中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

海南當局強調，自8月9日從三亞開始，按計畫安排旅客有序離島。與此同時，官方媒體稱，擁有近300萬人口的省會海口已被封鎖，約700萬人被告知，除了為了食品和新冠病毒檢測外不要外出。

據當地政府周二下午通報，8月1日至9日12時，海南本輪疫情累計報告陽性感染者1899例。