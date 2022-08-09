中日邦交正常化50周年 有日媒籲取消所有紀念活動

中日關係

9月29日是日本與中國邦交正常化50周年，日本“產經新聞”8月9日發表社論呼籲日本應取消相關紀念活動，“絕對不能以慶賀的心態迎接這天到來”，以免向中方傳遞錯誤訊息。

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中央社報道：中國為反制美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，在台灣周邊展開大規模軍演，導致東亞緊張情勢升溫。

日本“產經新聞”8月9日社論指出，中國這次展開大規模軍事演習，在台灣周邊6大海空區域進行實彈射擊訓練，彈道飛彈還落入日本專屬經濟區（EEZ）。“這種行為，應該被視為對日本和駐日美軍極度敵對的軍事行動。日中兩國絕對稱不上有什麼友好氣氛”。

為了迎接日中邦交正常化50週年，各地已經開始舉行相關活動，預定於9月29日發表共同聲明，並於東京舉辦紀念儀式。

社論指出，儀式由日本外務省支援，但是組織委員會的最高顧問是親中派的自民黨前首相福田康夫，以及前自民黨幹事長二階俊博，因此“日本應該中止這項活動”。

日本政府定於9月27日為前首相安倍晉三舉行國葬，並已通知所有邦交國。另一方面，9月29日是日中建交50周年紀念日。在佩洛西的亞洲行之後，中日雙方在9月底僅兩天之隔活動中的動向，引起廣泛的關注。

台灣成功大學政治學系教授王宏仁認為，中國會淡化處理安倍國葬的問題，不會派遣太高層級的代表出席。日本對於日中建交50周年的紀念目前看起來態度冷淡，反而是中方有希望大肆慶祝的意味。但是雙方很可能都會以疫情為借口，不安排實體的慶祝，僅在外交禮儀上點到為止。