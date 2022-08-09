俄羅斯火箭將伊朗衛星送入太空

俄羅斯/伊朗/衛星

俄羅斯於8月9日星期二，在哈薩克斯坦拜科努爾航天發射場，將一顆伊朗觀測衛星送入太空。俄羅斯將伊朗衛星送入太空的做法引發擔憂。一些西方國家領導人擔心莫斯科利用此舉來支持其在烏克蘭的攻勢，遭到德黑蘭否認。

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俄羅斯航天國家集團（Roscosmos）現場直播的畫面顯示：俄羅斯聯合號（Soyouz）運載火箭攜帶伊朗海亞姆衛星（Khayyam）從哈薩克斯坦拜科努爾航天發射場升空。

這顆衛星以11世紀最傑出的波斯數學家和詩人奧馬爾-海亞姆Omar Khayyam (1048-1131)命名。伊朗航天局表示：這顆衛星的主要使命是：“監控國家邊界、提高農業生產力、控制水資源和自然災害。

美國認為，伊朗的太空計畫更多用於軍事而非商業目的，但德黑蘭則堅稱：其航天、航空活動均用於和平範圍，符合聯合國安理會的決議。

不過，這一次，在<華盛頓郵報>關於俄羅斯“計畫在未來數月使用這顆衛星“作為其在烏克蘭進攻的一部分，隨後才會將衛星的控制權轉交給伊朗的消息爆出後，伊朗當局進行了辯解。

伊朗航天局星期日發表聲明指出：從發射的第一時間開始，所有與這顆衛星的控制和操作相關的信息，均將由伊朗通訊部的專家即時發布。伊朗當局譴責美國媒體的“虛假“報道，並確保：伊朗採用了“加密算法”，“任何第三國都無法獲取衛星發送的信息”。

法新社報道指出，海亞姆衛星是在俄羅斯總統普京到訪德黑蘭三個星期之後升空的。普京於7月19日在德黑蘭回屋了伊朗總統易卜拉欣-萊錫和伊朗最高領袖哈梅內伊。哈梅內伊呼籲與俄羅斯展開“長期合作“。