樸振籲北京在朝鮮問題上發揮建設作用 王毅提五點堅持

中韓外長會談

韓聯社最新消息指，韓國外長樸振與中國外長王毅兩人在青島即墨古城君瀾度假酒店舉行會談，先有1小時40分鐘左右的小範圍會談，隨後進入擴大會談。在朝鮮問題上，樸振對王毅表示，期待中方在朝鮮問題發揮建設作用， 並稱希望習近平能在方便時到訪首爾。

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韓聯社最新報道稱，韓國外長樸振與中國外長王毅兩人在青島即墨古城君瀾度假酒店舉行會談，先有1小時40分鐘左右的小範圍會談，隨後進入擴大會談。

報道續稱，樸振在會上表示韓中合作歷史已久，迎來建交30周年，雙方需要基於互相尊重的精神，共建追求共同利益的互惠韓中關係，韓方今後將根據國家利益和原則，以和而不同的精神謀求與中方的合作方案。

樸振談到朝鮮議題，稱朝鮮半島和平穩定面臨空前威脅，韓方將堅持實現朝鮮完全無核化的原則，堅決應對挑釁，同時打開對話之門，希望中方能為朝鮮放棄挑釁選擇對話發揮建設作用。

該報道又引述樸振說，國際社會正在處於大轉型時期，韓中一直保持緊密的經濟合作關係，今後需要通過穩控供應鏈等攜手共克新挑戰，為此，韓中作為戰略合作夥伴關係，需要進一步加深最高級別的戰略溝通，希望習近平能在方便時訪韓。

王毅談五點堅持

王毅則表示，以建交30周年為契機，兩國需梳理其間取得成功的有益經驗，準確把脈兩國關係的大局面。他提出兩國需要堅持的五點，包括堅持獨立自主、睦鄰友好、互利共贏、平等尊重及多邊主義。