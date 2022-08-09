「武官」班子再增一人 區志光任香港國安委秘書長

香港

警隊出身的「武官」李家超出任香港特首後，紀律部隊官員進入問責班子的人數偏多，今後會再多一人，事緣警隊出身、負責推行逃犯條例修例工作的前副保安局長區志光，被中國國務院任命為香港特區維護國家安全委員會秘書長，以接替陳國基升任港府第二把手後而不能同時兼任的秘書長職務。

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由於港府第二把手的政務司長本身已是國安委的成員，陳國基升任政務司長後，不可兼任國安委秘書長，特首李家超按《港區國安法》）第13條的規定，向北京的中央政府提名和建議剛退休的區志光接任秘書長一職。李家超昨(8日)在港府公布中指出，區志光過去五年一直擔任保安局副局長，擁有國家安全意識和熟悉國安事務，有能力帶領秘書處支持香港國安委承擔維護國家安全的重責。

香港國安委負責維護國家安全事務，包括分析、分析形勢及制訂國安政策，協調重大行動。國安委受北京監督和問責，不受香港機構和人士「干涉」。建制派報章《星島日報》在沒有引述具體人士的情況下指出，料區志光新崗位重點工作之一，包括加強國家安全教育，增強市民愛國意識和觀念。 現年60歲的區志光，其職業軌跡大部分與李家超雷同及重迭，他1980年加入警隊，其後服務警隊三十七年，官至警務處高級助理處長，於2017年轉換跑道至保安局任副局長。2019年的逃犯條例修訂工作，主要由他負責，事件其後演變成大規模的反對運動。而在去年，他又捲入「恆大飯局」爭議，與多名高官違反限聚令出席飯局並被票控，保安局事後發聲明，承認出席官員有疏忽及敏感度不足。