美指控中國遠東電纜暗助中興繼續伊朗業務

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美國商務部8月9日指控中國電線電纜製造商遠東電纜違反美國有關“向伊朗運送電信設備”的出口管制條例。

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商務部在一封控告信中表示，遠東電纜在2013年達成協議，從中興通訊公司購買設備，然後與多家伊朗公司簽訂合同，提供電信設備和零部件。商務部指出，遠東電纜在2014年9月至2016年1月期間，違反18次美國出口管制條例。

指控信引述路透報導說，儘管美國對伊朗實施制裁，中興通訊仍簽訂了向伊朗電信公司（TCI）運送美國產品的合同，並計畫通過第三方恢復向伊朗發貨。此前，中興通訊在2012年暫停向伊朗運送美國產品。

信中說，遠東電纜隨後在2014年與伊朗電信公司（TCI）和Khadamate Ertebati Rightel簽約以提供設備和零部件，兩家公司都是中興通訊的客戶。

商務部官員約翰・桑德曼（John Sonderman）說：“正如指控的那樣，在中興通訊因為累犯被調查時，遠東電纜成為了中興通訊的一個分身，為中興通訊向伊朗發貨提供便利。”

遠東電纜和中興通訊沒有立即回應評論請求。

遠東電纜有30天的時間對商務部的指控信作出回應。

中興通訊因違反制裁規定，2017年同意支付美國司法部、商務部和財政部祭出的8億9200萬美元罰款。中興當時認罪，坦承向伊朗輸送美國電信設備，並接受緩刑，已於今年3月結束緩刑期。