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美指控中國遠東電纜暗助中興繼續伊朗業務

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Quatrième groupe mondial dans les télécoms, ZTE a plaidé coupable d'avoir acquis des équipements aux Etats-Unis et de les avoir réexportés vers l'Iran et la Corée du Nord en dépit des sanctions frappant ces deux pays pour leurs programmes militaires et leurs violations des droits de l'homme.
Quatrième groupe mondial dans les télécoms, ZTE a plaidé coupable d'avoir acquis des équipements aux Etats-Unis et de les avoir réexportés vers l'Iran et la Corée du Nord en dépit des sanctions frappant ces deux pays pour leurs programmes militaires et leurs violations des droits de l'homme. © AFP
作者： 法廣
3 分鐘

美國商務部8月9日指控中國電線電纜製造商遠東電纜違反美國有關“向伊朗運送電信設備”的出口管制條例。

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商務部在一封控告信中表示，遠東電纜在2013年達成協議，從中興通訊公司購買設備，然後與多家伊朗公司簽訂合同，提供電信設備和零部件。商務部指出，遠東電纜在2014年9月至2016年1月期間，違反18次美國出口管制條例。

指控信引述路透報導說，儘管美國對伊朗實施制裁，中興通訊仍簽訂了向伊朗電信公司（TCI）運送美國產品的合同，並計畫通過第三方恢復向伊朗發貨。此前，中興通訊在2012年暫停向伊朗運送美國產品。

信中說，遠東電纜隨後在2014年與伊朗電信公司（TCI）和Khadamate Ertebati Rightel簽約以提供設備和零部件，兩家公司都是中興通訊的客戶。

商務部官員約翰・桑德曼（John Sonderman）說：“正如指控的那樣，在中興通訊因為累犯被調查時，遠東電纜成為了中興通訊的一個分身，為中興通訊向伊朗發貨提供便利。”

遠東電纜和中興通訊沒有立即回應評論請求。

遠東電纜有30天的時間對商務部的指控信作出回應。

中興通訊因違反制裁規定，2017年同意支付美國司法部、商務部和財政部祭出的8億9200萬美元罰款。中興當時認罪，坦承向伊朗輸送美國電信設備，並接受緩刑，已於今年3月結束緩刑期。

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