路透社：中國當局堅持清零 婦女選擇放棄生育

封控/中國生育

路透社報導指出，由於中國當局堅持防疫清零政策，無預警地封控嚇壞婦女而紛紛選擇放棄生育。與此同時，聯合國的報告更指出，中國人口2023年極可能負成長，印度將取代中國成為人口第1大國。

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在目睹今春中共當局為貫徹清零強力封控上海整整兩個月後，克萊兒．姜（音譯，Claire Jiang）對路透社表示說，自己真的不想在中國再懷孕生子。

路透社又援引任職美國威斯康辛大學麥迪遜分校的中國人口學家易富賢表示「中國顯然是大政府，小家庭，清零政策，導致了『零經濟、零婚姻、零生育率』」。

聯合國公布的報告說，疫情對中國的生育造成長期影響，婦女們擔憂經濟的不安全感、質疑疫苗不利胎兒，以及嚴格的防疫限制，導致懷胎和照顧嬰兒的兩難。

報道提到，聯合國7月公布的報告預測，中國14億人口最快可能在2023年起減少，屆時印度將取代中國成為全球第1人口大國，到2050年中國人口將減少1億900萬，比他們之前在2019年的預測減少逾3倍。

報道引述人口學家指出，這些數據確實凸顯嚴格的防疫措施的確衝擊中國出生率，並預計今年的情況只會更糟。