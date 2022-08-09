電台牌照檢討時，左報刊“愛國團體”批節目主持人播“毒”評論指施壓

香港

在港左報報道，一個由市政協創立的團體，到香港商業電台(商台)和監管部門抗議，點名該台七個節目主持人和嘉賓散播反政府及憎恨中央及港府訊息，要求當局嚴加督管傳媒，讓「反中賣港言論無容身之處」。曾在左報批評後被中止電台工作的評論員吳志森指出，現時正是商台牌照中期檢討之際，親京媒體藉報道「愛國團體」活動來進行打壓，屬慣用技倆，預料大氣電波的言論光譜將會進一步收窄，最終達致「言論清一色」。

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商業電台的12年牌照將於2028年8月下旬到期，本月是牌照中期檢討之期。而商台過往在兩次續牌之時，均有敢言的節目主持人被批評後不獲續約。

就在昨(8日)早，由廣東省化州市政協委員李國昌出任創會主席的「和衷共濟愛港聯盟」分別到通訊事務管理局和商台抗議，點名商台節目主持人潘小濤、沈旭暉、陶傑、馮智政、林海峰、盧覓雪及阮子健等人利用平台發放「反中賣港」言論，向公眾滲透偏激的政治立場及扭曲的價值觀，宣揚憎恨中央和港府思想，又或只以負面角度談論港府施政和中國議題，以爭取「反中亂港」分子共鳴。為確保「一國兩制」行穩致遠，團體強烈要求通訊局嚴加督管傳媒，不能讓平台任意邀請散播反政府及憎恨中央及特區政府訊息的嘉賓，誤導觀眾思想方向，同時要杜絕主持人利用平台播毒，「讓反中賣港言論無容身之處。」

有關活動獲親京媒體《文匯報》、《大公報》以及《堅料網》等親建制網媒報道，但沒有訪問被點名者作出響應，亦沒有指出部分被批評的主持人，即林海峰、盧覓雪及阮子健主蠢的《在晴朗的一天出發》，並非時事評論，而是娛樂性較重的清談節目，以嘻笑怒罵方式談論時事，林、盧二人更被廣泛視為娛樂界中人。

網台聽眾憂有下一打擊目標

報道引起關注，部分親民主派網媒則以《黨媒點名七位商台主持人》為題作出報道，聲稱為公義發聲的D100綜合新聞節目主持人梁家權披露，事後收到聽眾問候，憂慮他們是下一個目標。本身是資深新聞工作者的他又說，有關事宜雖非官方言論，卻是在製造聲音。

曾在被建制人士和媒體批評後停約的香港電台前「烽煙」(phone-in)節目主持人吳志森今日在其網上評論節目開宗明義指出，繼多家主流電子傳媒被收編或「赤化」後，現在輪到商台，預料有關人士被批後會「無運行」，商台會因受巨大壓力而要求被批評者「收聲」或換人。

他以自身經驗指出，不少人士被批評後「無得撈」(失去工作之意)，令到言論「清一色」。他認為，這些「愛國者」或團體毛是不能接受尖銳批評，接着是平

和之聲也不能忍受，再下來是緘默也不行，最後是讚揚也要按其調子謳歌。他預估，大氣電波的言論光譜會越來越窄，能在當中「聽到你喜歡的信息、正確的信息、符合事實的信息，會越來越少」，可能網上言論自由受規管之期也不遙遠。

翻查資料，商台在2003年8月獲續牌前，著名節目主持人鄭經翰被聽眾投訴，該台續牌後，鄭與另一具批判性的「名嘴」黃毓民於翌年5月先後以「政治壓力、身心俱疲」為由「封咪」，接替的前人大兼行政立法兩會議員李鵬飛在「開咪」不足兩星期便請辭，聲言午夜曾接獲中方官員問候其家人的電話。到了2014年，該台另一名嘴李慧玲突被終止合約，她指出，事件與時任特首梁振英不滿她經常批評政府有關，而商台為續牌受壓而選擇放棄她。不過，梁和商台首席智囊陳志雲均否認李的指控。商台其後於2016年獲續約12年，但遭港府提醒要「加強員工指引」，做到「恰當地持平」，被批評會令自我審查加劇，削弱編輯自主。