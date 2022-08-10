中國版MeToo 弦子控朱軍上訴失敗

中國/中國版MeToo

被視為中國版MeToo指標案件，常與日本女記者伊藤詩織案相提並論的中國女性弦子控訴央視主持人朱軍性騷擾案，今天二審開庭，因證據不足維持原判，弦子仍然敗訴定讞。

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據中央社今天報道說，中國版MeToo 弦子控央視主持人性騷擾敗訴定讞。北京市第一中級人民法院官方微博晚間發布，院方10日開庭二審，依法不公開開庭審理上訴人周某某（弦子本名姓周）與被上訴人朱某一般人格權糾紛案併當庭宣判。

根據發布，庭審中雙方依法陳述了各自的意見，進行了舉證質證，發表了辯論意見。法院經審理認為，上訴人周某某提交的證據不足以證明朱某對其實施了性騷擾行為，上訴請求不能成立，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，故判決駁回周某某的全部上訴請求，維持原判。

今天下午，弦子親自出庭，有網友還曬出了弦子在二審開庭前與諸多支持者的現場合影，但現場的網友並沒有看到朱軍的身影。

據該報道，全案發生在2014年，央視主持人朱軍被控當時涉嫌性騷擾實習生弦子，發生地點是央視的化妝室。弦子在2018年在網上透露她的遭遇，事件曝光後受到輿論廣泛關注。不過，朱軍對相關說法否認。

中國2018年出現反對性騷擾和性侵害的MeToo風潮，許多女性在網上揭露自己曾遭到上司、師長性騷擾甚至性侵害，當中弦子案件因涉及官媒央視，引起矚目。

2021年9月14日北京市海淀區人民法院不公開審理後，認為弦子提交的證據不足以證明朱軍性騷擾，一審駁回其訴訟請求。不少支持、聲援弦子的微博號、微信公眾號則被禁言或封號。

中央社引據中國數字時代網站，二審前，弦子透過在微信朋友圈發布影片表示，從2018年起訴到今天，時間已過去4年，10日也很有可能是該案的最後一次開庭。弦子說，不管有沒有她這個案子，願意支持女性、支持反對性別暴力，願意去幫助弱者的人群不會停止，大家始終還是會彙聚在一起，為了正義、公平去努力。