中國疫情蔓延 19省1萬餘名醫護急赴海南

海南實施靜態管理

中國各地疫情持續蔓延，自8月以來本土疫情波及中國25省，海南、西藏等多個省區正在急建方艙醫院，1萬餘名醫護人員調派海南防疫，新疆烏魯木齊市多個城區自10日起，實施靜態管理。

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8月10日，中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅稱，海南疫情防控形勢嚴峻複雜。她在當天的新聞發布會上說，奧密克戎變異株傳播速度快，傳播隱匿，容易引發較大規模聚集性疫情。

郭燕紅說，當局已從全國19個省份調派1萬餘名醫護人員進駐海南。核酸檢測方面，調派近8000名檢測人員、採樣人員。醫療救治方面，調派2000餘名醫務人員，並且派出兩支國家緊急醫學救援隊，接管方艙醫院。

隨着疫情快速升溫，海南官方聲稱8月12日前實現社會面清零，其中疫情最緊張的三亞市，繼啟用第一方艙醫院後，又火速建設第二方艙醫院。三亞市政府稱，第二方艙醫院爭取11日前建成。

此外，三亞及海口等多個重點城區已採取“靜態管理”，變相封城。受此影響，當地航班停飛，導致大批遊客被困，其中約有8萬名遊客困在三亞，部分飯店、旅館趁機加價“宰客”，類似行徑引爆民怨。

曾有920天無確診紀錄的西藏自治區，近日也爆發疫情。當局已啟動區域性全員核酸檢測，並急建三家方艙醫院。首府拉薩也宣布暫停開放布達拉宮等重要場所。

拉薩市疫情防控領導小組辦公室8日晚間發布“8號公告”，宣布在全市核酸檢測點擴增到545個，開展全員核酸檢測。同時關閉酒吧、朗瑪廳（藏區娛樂場所）等場所。