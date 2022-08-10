中國軍方低調宣布圍台軍事演習結束 但還會“定期巡邏”

中國/台灣

中國軍方今天表示，已在台灣周邊軍事演習“完成多項任務”，但將進行定期巡邏，據路透社稱，這可能預示着數日的軍演結束，但北京將繼續向台灣施壓。

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中國對美國眾議院議長南希佩洛西上周訪問台北感到憤怒，已將其在其聲稱為自己的自治島嶼周圍進行的最大規模演習延長至原定的四天之後。中國軍隊今天宣布，圍繞台灣“完成各項任務”，將進行定期巡邏。

上周的演習包括彈道導彈發射，其中一些飛越台灣首都台北，以及在台灣周圍的天空和水域模擬海空攻擊。

解放軍東部戰區在一份簡短聲明中表示，其在台灣周邊海空域的一系列聯合軍事行動“圓滿完成了各項任務，有效檢驗了部隊的綜合作戰能力”。“戰區部隊將密切關注台海局勢變化，繼續開展訓練備戰，組織定期向台海方向進行戰備巡邏，堅決捍衛國家主權和領土完整。 "

台灣方面對此消息沒有立即作出反應。

一位了解此事的消息人士周三早些時候告訴路透社，中國海軍艦艇在台灣東海岸和西海岸附近仍然活躍。消息人士稱，截至周三下午，中國海軍在中線附近的活動仍在繼續，中線是台灣海峽的非官方緩衝區，中國戰鬥機也繼續在中線附近飛行，並補充說台灣已在該地區派出飛機和船隻來監控情況。

中國國家廣播公司中央電視台周三發布的視頻顯示，中國戰鬥機在半空中進行緊急救援和加油，以及海軍艦艇在台灣附近進行的演習。據中央電視台報道，東部戰區司令部表示，演習的重點是封鎖和補給後勤，“在複雜的電磁環境下提高聯合遏制和控制能力”。

據路透社說，台灣主要反對黨國民黨副主席周三飛往中國大陸，該黨稱這是一次預先安排的與台商會面。夏告訴記者，他不會去北京，也沒有安排任何正式會議。

然而，台灣政府對中國演習期間去訪表示“遺憾”。台灣總統蔡英文說：“此時，國民黨還執意去中國，讓我們的人民失望。”