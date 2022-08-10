中國首個#MeToo案今上訴

中國/中國首個#MeToo案

中國一起備受矚目的性騷擾案件的上訴庭審今天在北京開庭，該案被認為是中國歷史上第一起 "#MeToo "案件。周曉璇曾在2018年指控中國央視明星主持人朱軍性侵。2020年12月，該案的第一次聽證會在法庭外吸引了不尋常的人群。當時警察拘捕了數位外國記者，包括法新社記者。

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中國首個#MeToo案件今天進入上訴階段。據法新社今天自北京報道稱，29歲的周曉璇曾在2018年指控中國央視明星主持人朱軍，在她四年前在國營的央視當實習生時強行親吻和撫摸她。在2021年9月的一審中，經過三年的司法訴訟，北京一家法院駁回了她的申訴，稱證據不足。

這位年輕女性的指控引發了中國社交網絡上類似證詞的雪崩，呼應西方國家譴責性騷擾的#MeToo運動，在中國形成衝擊。

申訴人對一審判決不服，提出上訴，她的上訴案件於今天周三14:00在北京審理。據周曉璇說，"我仍然感到有些害怕和沮喪。" 她在聽證會前不久告訴法新社。她形容第一次審判就像對她傷害到第二道深深的傷口。她說，她的律師將試圖舉證更多的證據，如事發後警方對她父母的採訪記錄和監控錄像。

據該報道，被告朱軍沒有參加任何聽證會，他曾起訴投訴人誹謗，但周曉璇說她沒有聽說過此事。

周曉璇有筆名叫仙子，要求公開道歉並賠償5萬元（7200歐元）。

2020年12月，該案的第一次聽證會在法庭外吸引了不尋常的人群。當時警察拘捕了數目外國記者，包括法新社的記者。

周曉璇說："我的案子的進展情況真的很困難。" 周曉璇說，“我擔心其他受害者在看到我的訴訟經歷後會害怕出面維護自己的權利。”

投訴最初是以身體傷害為由提出的，但原告的律師後來試圖以2020年通過的新反騷擾法為基礎重新提訴。

法新社說，儘管有這樣的立法，但中國婦女往往不願意報告遭騷擾行為，而且很少有案件能在法庭上結案。