北京今推台灣新白皮書 稱嚴懲“台獨”

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中國今天發布台灣問題新白皮書，誓言零容忍台獨，並杜絕台獨支持者有 "任何迴旋餘地"。該白皮書強調 "使用武力 "收復台灣仍然是 "最後的手段"。

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中國今天警告對台灣分裂分子零容忍。法新社說，這一新的警告是在最近幾天中國在台灣周圍進行大規模的軍事演習之後發出的，以回應美國三號人物南希-佩洛西對台北的訪問。美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，被北京視為一種挑釁，因為美國已承諾與中國聲稱的台灣領土無有正式關係。

中國政府機構國台辦周三發布了一份 "白皮書"，詳細說明了北京計畫如何收復台灣，包括通過經濟激勵手段。據白皮書說，"我們願意創造一個廣闊的合作空間，以實現和平統一，"該文件以向台灣當局布告的形式說，“但我們不會給旨在以任何形式實現台灣獨立的分離主義行動留下任何空間。”

中國認為擁有約2300萬人口的台灣是其省份之一，自中國內戰（1949年）結束以來，中國尚未設法將台灣與其他領土統一起來。

七十年來，共產黨軍隊從未能夠征服台灣，台灣一直在中華民國的控制之下，據法新社說，中華民國該政權曾經統治中國大陸，現在只管轄台灣。

據中國白皮書說，“我們沒有承諾放棄使用武力。" 此是自2000年以來關於這一主題的第一份白皮書。對於軍事手段解決台灣問題，白皮書說，”我們會在迫不得已的情況下，作為最後手段使用武力。面對分離主義分子或外部勢力的挑釁，如果他們越過我們的紅線，我們將被迫採取嚴厲的措施。“

白皮書還提出了 "統一 "後經濟繁榮的前景。中國提議加強文化聯繫、社會保障、醫療保健，並通過 "優惠政策 "促進更好的經濟 "一體化"。白皮書承諾：“有了強大的祖國作為後盾，台灣同胞將更加強大，更加自信，更加安全，在國際舞台上更加受到尊重。”

從20世紀80年代起，台灣的政治體制一度非常威嚴，並朝着民主方向發展。台灣的年輕人，特別是在最近幾年，開始形成與中國大陸不同的身份認同。中國認為台灣現總統的政黨，以及任何公開主張獨立或淡化台灣人的中國身份的人，都是 "分裂主義"。

最近幾天，北京的軍隊在台灣周圍進行了有史以來最大的軍事演習。中國一直在練習用飛機、船隻和彈道導彈對台灣進行封鎖。

演習本應在周日結束，但在周一和周二繼續進行。中國軍方在周三發布了前一天行動的照片和視頻。它們顯示戰鬥機起飛，拍攝台灣海岸線，並在飛行中進行加油。台灣軍方星期二進行了自己的演習，練習擊退對台灣的進攻。