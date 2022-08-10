台灣海峽軍演濃雲 國民黨堅持訪問大陸引當局心憂

台灣/國民黨組團訪問大陸

2022年8月5日，在中國福建省平潭的68海里風景區，一架中國軍機在台灣海峽上方飛行，這裡是中國大陸離台灣島最近的地方。

中國今天發布台灣問題白皮書，也是今天，國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸。中央社說，據了解，在陸方邀請下，國民黨才在軍演敏感時機訪陸，並於中國軍方導彈飛越台灣的4日向陸委會報備。政府擔心陸方正在鋪陳宣傳，分化台灣社會，曾勸導放棄訪問，但國民黨堅持訪問，或稱不談政治。

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據中央社今天報道稱，國民黨副主席夏立言10日率團前往中國大陸訪問，他表示，很多人對他這次赴陸有意見，可是也有很多人支持他去，各種聲音都尊重，強調現在就是做該做的事，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事。

2名知情人士向中央社表示，大陸委員會是在4日收到國民黨大陸事務部申報的訪陸行程。那是美眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）結束訪台隔天，中國人民解放軍開始在台海周邊大規模軍演，並發射彈道導彈穿越台灣上空的日子。

一名熟悉台商圈的人士說，因為新冠病毒疫情，國民黨今年未能前往大陸參加海峽論壇，近期一直有規畫要赴陸探訪台商。但選在這個敏感時機前往，是因中國大陸國務院台灣事務辦公室邀請，國民黨也感“無奈”。他說，國民黨若要關心台商，任何時候都可以。而陸方在此時邀訪，可能有急迫性，推測台辦系統或許正鋪陳新的對台宣傳。

在夏立言出訪之日，北京今天上午發布了“台灣問題與新時代中國統一事業”白皮書。官媒新華社引述中共中央台辦發言人說，“面對新形勢，有必要發表新的國家統一白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀”，當中重申爭取和平統一，同時不承諾放棄使用武力。

北京曾於1993年與2000年發表“台灣問題與中國的統一”、“一個中國的原則與台灣問題”白皮書。

一名兩岸人士則說，中國大陸對台的統戰分化已有前例。2005年北京制定“反分裂國家法”引起台灣社會抗議時，也曾邀請支持北京論述的人士背書。

他說，在中共對台嚴重軍事威脅和複合性施壓之際，國民黨前往大陸的時機“至為不當”，不僅可能對台灣民心士氣團結有不良影響，也可能誤導國際社會對台灣面臨威脅的認知，因此第一時間就勸阻訪陸。

夏立言雖曾任陸委會主委，但已逾赴陸應經審查許可的管制期限，目前赴陸則須向陸委會申報。

國民黨表示，訪團此次行程集中在台商聚集的長江三角洲和珠江三角洲，不會去北京，也未規畫談政治問題。

對於此行是否可能與中國大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一，或海峽兩岸關係協會會長張志軍等人士會面，夏立言今早在機場受訪時說，若“當地主人”希望會面，也客隨主便，不會排斥。

據中央社說，對於國民黨副主席夏立言今天率團訪陸，陸委會表示非常遺憾，並再次呼籲國民黨避免落入中共統戰和“以武促統迫談”的陷阱，以維護台灣利益。

台灣大陸委員會今天下午以書面方式表示，正當中共對台嚴重軍事威脅與極限施壓，大敵當前，台灣全民團結一致、國軍夙夜匪懈、國際同聲譴責之際，對中國國民黨不聽勸阻仍執意訪中，陸委會表達非常遺憾，再次呼籲國民黨要避免落入中共統戰與其“以武促統迫談”的陷阱，以維護台灣整體利益。

陸委會再次提醒相關人士進行兩岸交流，應注意中共圖謀常態化侵犯台灣的意圖與目的，遵守政府相關規範，切勿附和中共立場，以維護台灣整體利益。

夏立言今天率團前往中國大陸訪問，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博等。

據新頭殼報道稱，美國眾議院議長佩洛西上周（Nancy Pelosi）訪台後，中共8月4日對台灣周邊海域發射11枚東風飛彈，威脅台灣人民安全，危害兩岸和平國際社會及台灣人民均強烈反感。中國對台軍演及極限施壓之際，陸委會9日晚證實，國民黨副主席夏立言10日上午將率團前往中國，可能與國台辦主任劉結一等中共高官見面，陸委會認為時機不宜，加以勸阻。據悉，夏立言2016年5月卸任陸委會主委後，目前已逾5年赴中管制期，官方只能口頭規勸，無法直接禁止。

據了解，夏立言是曾任馬政府最後一任陸委會主委，熟悉重要國家安全及機密業務，依兩岸條例相關規定，卸任後有5年赴中管制期，須經政府許可才能去中國。國民黨中國大陸事務部在8月發文給陸委會，告知夏立言10日將訪問中國，行程規畫到廈門、廣州、東莞、深圳、杭州、上海，預定27日返台。

據自由時報報道，外傳中國中央台辦邀請國民黨組團到中國，國民黨副主席夏立言等一行人明天上午將啟程訪中，赴北京會見中國政協主席汪洋與國台辦主任劉結一。國民黨今晚回應，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，這次訪中行程最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，了解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲，絕不觸及政治性議題。

國民黨強調，夏立言等人所到地區集中在福建、廣東以及長三角地區，絕無所謂“訪問北京”、“會見高官”等情事。

據國民黨指出，蔡英文總統日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，國民黨此行是為關心在中台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。