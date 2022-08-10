台灣軍演開啟後大陸說熄演 但中美台均悄秀肌肉

台灣/中國

台灣軍方周二進行了一次實彈炮兵演習，模擬該島對中國入侵的防禦，台北指責北京正在準備入侵。中國方面今天低調宣稱結束台灣周圍的軍演，該軍演取得成功獲得勝利，但會繼續對台灣巡邏。今天的消息說，台灣海域，4艘中國解放軍船艦今天滯留花東海域，1架美軍P8-A海神式海上巡邏機也現蹤繞飛。

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台灣9日開始舉行軍事演習，台北指責北京準備入侵。據法新社說，台灣軍方周二在南部的屏東縣格林威治標準時間0040後不久開始軍演，發射信號彈和炮火。不過，台灣軍演第一天非常短暫。台灣第八軍團發言人盧偉傑說，演習在格林威治時間1點30分左右結束。

台灣軍隊說，部署了幾百名士兵，以及大約40門榴彈炮。新的演習定於星期四舉行。

星期二的演習吸引了許多圍觀者。

中國上周在台灣周圍啟動了有史以來最大規模的軍事、空中和海上演習，以回應眾議院議長南希-佩洛西的訪問，她是幾十年來訪問台灣的最高級別美國官員。

台灣與中國大陸隔着180公里寬的海峽，台灣定期舉行模擬中國入侵的軍事演習。

台灣的演習是在中國周一將自己的海上和空中聯合演習擴大到該島周圍之後進行的。台灣的軍演像往常一樣，引來北京的警告。

中國軍方證實，中國的演習在星期二繼續進行，涉及空中和海上部隊。中國人民解放軍東部戰區司令部在一份聲明中說，軍方正在台灣周圍進行訓練演習，"重點是聯合封鎖和協調支援行動"。

據台灣軍方表示，周二發現有45架中國軍機和10艘艦船在台灣海峽活動，其中16架飛機越過了中間線。

據自由時報今天報道稱，中國軍隊在台灣周邊實施軍事演習，台灣軍隊加強戒備，但作息如常，軍方今日仍監控到4艘解放軍船艦在花東外海滯留；另有航迷今追蹤1架美軍P8-A海神式海上巡邏機在花東外海繞圈飛行；軍事專家研判，美軍可能也在偵查解放軍軍艦相關情報參數，也不排除監控潛艦的可能性。