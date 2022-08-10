中國名創優品突陷辱華

中國/MINISO/辱華

又有跨國企業捲入辱華爭議，這次被點名的是中國生活用品與雜貨零售商名創優品，“罪狀”包含將旗袍娃娃商品稱為日本藝伎、店內不許放中文歌，以及包裝成日系品牌的銷售策略。據名創優品於9日晚間發表道歉聲明表示，對於在海外社群媒體發布產品內容時出現的錯誤資訊，以及這一失誤給廣大網友造成的情感傷害深表歉意，對此會深刻自省，絕不再犯。

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據中央社署名吳柏緯今天引述消息報道稱，稱旗袍娃娃藝伎，中國企業名創優品陷辱華爭議。

中國零售商名創優品（MINISO）販售的一款旗袍娃娃商品在海外的網站上標示為日本藝伎（Geisha）引發中國民眾不滿，批評“忘本”。

名創優品的道歉聲明並稱，旗袍源自中國，是享譽世界的中國國粹，中國悠久的歷史和燦爛的文化舉世矚目，作為一家全球化發展的中國零售企業，名創優品有責任將中國文化傳遞給全球消費者。

然而名創優品的聲明無法遏制民眾的怒火，隨後包含店內不播放中文歌、和外國合作廠商簽約時曾在現場使用日本國旗、包裝成日系品牌的銷售策略等事件都被點名是罪狀，“名創優品被曝店內不許放中文歌”這個話題更一度衝上微博熱搜榜。

有文章批評，名創優品既然是中國品牌，立根之地還是在中國，最初能發展起來，也是源於中國消費者的信任，“無論生意做到多大，都不能過河拆橋、數典忘祖吧。”

該報道稱，據名創優品官網，目前名創優品在全球100個國家和地區擁有超過5000家門市。