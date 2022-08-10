因圍台灣軍演 中國駐英大使今被召見

英國/中國/台灣

2022年8月5日，在中國福建省平潭市，一架參加軍演的中國殲-11戰機在平潭附近的台灣海峽上空飛行。

英國外交大臣利茲·特拉斯周三召見中國駐英國大使鄭澤光，要求他解釋北京在美國眾議院議長南希·佩洛西訪問後對台灣採取的大規模軍事演習行動。

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英國今天召見中國大使，就台灣問題要求中國方面解釋“咄咄逼人”的升級。

路透社說，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，憤怒的中國在它聲稱為固有領土的台灣周圍進行了有史以來最大規模的演習。佩洛西訪台，這是美國官員數十年來對台灣的最高級別訪問。

據英國外相特拉斯在一份聲明中說：“我已指示官員召見中國大使解釋他的國家的行為。我們看到近幾個月來北京的侵略行為和言論越來越多，這威脅到該地區的和平與穩定。” 該聲明還說，“英國敦促中國以和平方式解決任何分歧，不得威脅或使用武力或脅迫。”

法新社今天也說中國駐英國大使已被外交部傳喚，原因是北京對台灣的 "侵略性和致使局勢廣泛的升級"。

英國外交部長利茲-特拉斯說，鄭澤光大使被要求解釋中國最近幾天在台灣周圍的廣泛軍事演習，以報復美國三號人物南希-佩洛西對台北的訪問。特拉斯在一份聲明中說："我已經要求官員傳喚中國大使，以解釋他的國家的行為。"

特拉斯也是9月接替即將離任的首相鮑里斯-約翰遜的熱門人選。