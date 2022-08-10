山東和河南發現35例患急性狼牙病毒患者

狼牙病毒

中國山東和河南兩地發現35例急性狼牙亨尼帕病毒感染患者，其中26例患者的臨床癥狀有發熱、乏力、咳嗽、厭食、肌痛、噁心、頭痛、嘔吐，並伴有血小板減少、白細胞減少以及肝功能受損和腎功能受損等。

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到目前為止，中國有35人確認感染了狼牙病毒，這些病例中沒有一例是致命的。在這些病例中，約有26人被發現只感染了狼牙病毒，而沒有其他疾病。而且所有這些人都發燒，有一半還出現疲勞和咳嗽。

還有其他“異常情況”，約54%的感染者出現白細胞減少症，即血液中抗病的白細胞減少。超過三分之一的人肝功能受損，8%的人也看到了腎功能的惡化。

一位科學家寫道：在對感染病毒患者周圍地區的25種野生動物進行測試後，科學家們在27%的受測鼩鼱身上發現了這種病毒，這表明這種小型、毛茸茸的yǎn鼴鼠類哺乳動物“可能是狼牙病毒的一個天然儲存庫”。

科學家們警告說，同一家族的病毒以前也曾在人類中傳播過，但是還沒有足夠的狼牙病毒病例來確定該病毒在人與人之間的傳播狀況。該研究樂觀地說：“患者之間沒有密切接觸或共同暴露史，這表明人類群體中的感染可能是零星的。”

該報告強調：“對9名患者與15名密切接觸的家庭成員進行的接觸追蹤顯示，沒有密切接觸的狼牙病毒傳播，但我們的樣本量仍然太少，目前無法做出更全面的判斷。”