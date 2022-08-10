梁孟松：助中國芯片飛步的台灣能人

中國/中芯國際/梁孟松

當亞洲半導體製造商取得巨大進步時，背後往往都跟一個人有關，此前，先是台灣的台積電，再後來是韓國的三星，現在是中國的中芯國際。中芯國際最近因實現了一個巨大的飛躍，在科技界引發轟動。這個人就是美國加州大學伯克利分校畢業的台灣人梁孟松。據華爾街日報說，現在，中芯國際的聯合首席執行官梁孟松來自台灣，而台灣是中國政府威脅要武統的民主自治島嶼。

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據華爾街日報署名Yang Jie今天報道稱，七旬台灣芯片魔法師助推中國半導體夢想。繼2015年韓國的三星電子宣布該公司研發的芯片躋身世界最先進行列時，曾引發科技界震動。而今年夏天，中國的中芯國際集成電路製造有限公司在同樣領域裡引發轟動，因為有消息說該公司也實現了一個巨大的飛躍。一家行業分析公司TechInsights Inc.稱，中芯國際為一家比特幣挖礦企業製造了7納米製程的芯片。7納米比人類的頭髮絲還要細得多，納米製程指的是芯片上晶體管之間的空間。

這兩件事都涉及一個名叫梁孟松(Liang Mong Song)的人。他是芯片產業界一名具有傳奇色彩的工程師，但在外界幾乎不為人所知。

今年70歲的梁孟松在三星電子取得突破性進展時擔任該公司芯片開發業務的負責人，如今他在上海負責中芯國際的技術業務。在職業生涯早期，他還曾是台灣積體電路製造股份有限公司崛起背後的明星之一；台積電是蘋果公司等全球電子品牌最重要的供應商之一。

梁孟松是法力無邊的芯片巫師，擁有讓落後者奪冠的魔法。同時，也有認識他的人說，梁孟松性格倔強，常與人產生分歧，並導致他從企業離職。

中芯國際五年前聘用梁孟松，並成功地將他留在了公司。中芯國際現在是帶領中國進軍全球半導體行業第一梯隊的領頭羊企業。

中國正在參與一場全球競爭，美國也在其中。美國國會上個月通過一項法案，將為建設和擴大芯片工廠提供527億美元的直接財政援助。美國總統拜登(Biden)將於周二簽署該法案。儘管美國對中芯國際實施了制裁，使其無法獲得最新的半導體製造設備，但工程師們表示，中芯國際可能是利用荷蘭阿斯麥(ASML Holding NV)的成熟製程設備，實現了最近的7納米芯片的成就。

該報道說，中芯國際是一家營利企業，客戶遍及全球，同時對於共產黨執政的中國政府來說，也是實現擺脫對西方技術依賴的工具，這就形成了一些顯著的反差。中芯國際的聯合首席執行官梁孟松來自台灣，而台灣是中國政府威脅要武統的民主自治島嶼。

熟悉梁孟松工作情況的人士稱，他正在推動中芯國際投資大幅依賴進口設備和材料的尖端芯片設計。梁孟松擁有加州大學伯克利分校博士學位。據官方簡歷顯示，梁孟松已經發表技術論文350餘篇。他於1992年加入台積電，當時台積電剛成立沒幾年，梁孟松對該公司成長為全球最大芯片代工企業亦作出了貢獻。曾與梁孟松共事的台積電前高管Richard L. Thurston說，梁孟松是一位非常有天賦的科學家和工程師；他記憶力很好，做事有條不紊。

2011年7月，三星宣布聘用梁孟松，幾年後，這家韓企便一躍成為科技行業的領頭羊。2015年初，台積電承認當時在芯片製程技術方面，三星略微領先。台積電高層對梁孟松跳槽到三星既驚訝又失望。該公司在台灣起訴梁孟松，指控他泄露專有技術，並在兩年的競業限制期滿前入職三星。

再後來，據華爾街日報說，梁孟松的下一站就是中芯國際。2017年，中芯國際在一份新聞稿中宣布任命梁孟松為聯席首席執行官。該新聞稿稱他為台積電前資深研發處長，未提及三星。中芯國際於2000年由一位台灣裔美國人在上海創立，長期以來僱傭了許多來自台灣的工程師和管理人員。

該報道原文鏈接：cn.wsj.com/articles/%E4%B8%83%E6%97%AC%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%8A%AF%E7%89%87%E9%AD%94%E6%B3%95%E5%B8%88%E5%8A%A9%E6%8E%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E6%A2%A6%E6%83%B3-11660024207