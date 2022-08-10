中國/軍演
死魚曝屍廣東海灘 陸媒澄清非解放軍演習炸魚
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中國軍隊近期發動一波又一波的軍演，中國網友廣傳因演習以致大批死魚曝屍廣東海灘，不過中國媒體澄清，網傳的死魚曝屍圖是去年拍攝，絕非因解放軍演習而炸魚致死，更與軍演無關。
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據中央社今天引述消息報道稱，中國媒體澎湃新聞今天說，8月4日晚11時，網友藉社群媒體推特（Twitter）發布沙灘曝屍大片死魚的影音，暗指這是解放軍演習的後果，隔天相同的片段在微博流竄。微博帳號躲貓貓3.0的網友分享大批死魚曝屍海灘的照片，配上圖說：“演習的戰果累累，沒嚇死美帝，也沒嚇倒灣灣，但收穫了很多海鮮。”也有網友回應：“炮仗震的？”
該報說，原影音去年就已經在社群網站流傳。2021年11月9日推特用戶“新聞看點”發文稱：“11月6日，廣東惠州雙月灣沙灘上驚現大量死魚。視頻顯示，大量死魚被海水衝上沙灘，白花花一片。”但大批死魚曝屍海灘畢竟不尋常，據澎湃新聞說，去年11月6日，“新京報我們視頻”也曾對此展開追蹤調查，當時惠東縣自然資源局工作人員表示，死魚並非由寒潮導致。
澎湃新聞另指出，截至發稿，尚未找到中國主流媒體查明死魚曝屍雙月灣的原因，也就是說“雙月灣出現大片死魚的原因尚不明晰”。
根據廣東海事局發布的航行警告，自上月28日起，解放軍陸續在廣東汕尾、瓊州海峽、南海大萬山島與雷州半島發動軍演。
而之前中共解放軍4日至7日的圍台軍演，最受矚目的飛彈試射僅發射11枚，目睹美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵台而崩潰的中國小粉紅們又再哀號稱，這根本是炸魚而已。