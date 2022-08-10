死魚曝屍廣東海灘 陸媒澄清非解放軍演習炸魚

中國/軍演

這是2022年8月4日發布的視頻截圖，中國人民解放軍東部戰區的一架空軍飛機在台灣周邊海域的軍事演習中進行空中加油。

中國軍隊近期發動一波又一波的軍演，中國網友廣傳因演習以致大批死魚曝屍廣東海灘，不過中國媒體澄清，網傳的死魚曝屍圖是去年拍攝，絕非因解放軍演習而炸魚致死，更與軍演無關。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國媒體澎湃新聞今天說，8月4日晚11時，網友藉社群媒體推特（Twitter）發布沙灘曝屍大片死魚的影音，暗指這是解放軍演習的後果，隔天相同的片段在微博流竄。微博帳號躲貓貓3.0的網友分享大批死魚曝屍海灘的照片，配上圖說：“演習的戰果累累，沒嚇死美帝，也沒嚇倒灣灣，但收穫了很多海鮮。”也有網友回應：“炮仗震的？”

該報說，原影音去年就已經在社群網站流傳。2021年11月9日推特用戶“新聞看點”發文稱：“11月6日，廣東惠州雙月灣沙灘上驚現大量死魚。視頻顯示，大量死魚被海水衝上沙灘，白花花一片。”但大批死魚曝屍海灘畢竟不尋常，據澎湃新聞說，去年11月6日，“新京報我們視頻”也曾對此展開追蹤調查，當時惠東縣自然資源局工作人員表示，死魚並非由寒潮導致。

澎湃新聞另指出，截至發稿，尚未找到中國主流媒體查明死魚曝屍雙月灣的原因，也就是說“雙月灣出現大片死魚的原因尚不明晰”。

根據廣東海事局發布的航行警告，自上月28日起，解放軍陸續在廣東汕尾、瓊州海峽、南海大萬山島與雷州半島發動軍演。

而之前中共解放軍4日至7日的圍台軍演，最受矚目的飛彈試射僅發射11枚，目睹美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵台而崩潰的中國小粉紅們又再哀號稱，這根本是炸魚而已。