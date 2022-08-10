港國安拘4公務員 涉社交平台發布「煽動」帖文

香港/政治

“公務員secret”專頁已被封閉，群組發放的消息有真有假，圖左是被政府否認的全民強檢，圖右上角是曝露醫院屍體與病人共處一室的可怖情況 2022年8月10日

聯合國人權事務委員會敦促香港政府廢除及停用煽動罪來打壓批判聲音之建議言猶在耳，警方國安處卻再次用這罪名拘捕兩名有關公務員「爆料」的社交平台管理員，指他們多次透過社交平台群組發布具「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」的煽動意圖帖文，但沒有披露帖文內容。另外，警方又以詐騙罪拘捕兩名涉嫌發放煽動帖文的消防處救護員。

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昨(9日)被警方以涉嫌違反「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕的兩名公務員，據不同傳媒引述消息指，是臉書群組「公務員Secrets」(即「公務員秘辛」)的管理員，分別是任職民政事務總署文員的28歲何姓男子，以及任職政府資訊科技總監辦公室系統分析主任的29歲唐姓男子。政府資訊科技總監辦公室發言人回復時說，有關公務員已被實時停職；民政事務總署則表示，由於警方正調查案件，不評論個案。兩個部門都表示，會配合警方調查。

「公務員Secrets」facebook專頁主要上載有關公務員心聲或披露港府內部消息的帖文，是不少傳媒尋找新聞的源頭之一，例如2月時武漢肺炎疫情令醫院超負荷和大量死亡致出現「迭屍」情況，便是由這專頁首先披露；不過，個別消息最後亦有未見實現的，例如群組3月中時披露港府會於該月26日實行禁足令，並指部分部門已在召募義工，消息亦讓不少傳媒追訪，部分消息屬實，但3月26日全民禁足之說則被政府否認。最新一則被傳媒廣泛跟進的消息是一段軍裝警員在當值期間脫下佩槍睡覺的影片，警方其後表示，正調查事件，有關警員已被調往內勤。

另外，「公務員Secrets」不時有網民發帖，月旦部門的指令，例如早前消防處縮短救護車處理疫情個案後的清潔時間便引來救護員在專頁發牢騷。有官員承認，會從專頁了解公務員心聲，新任公務員學院院長郭蔭庶便是其中之一。

本台今(10日)早曾嘗試登入專頁，但已沒有內容，循過往的消息點擊，內容亦已被屏蔽，懷疑專頁已被關閉。

警方同時就若干「公務員Secrets」被指煽動的貼文，向五名28歲至43歲男子進行調查，並以「詐騙」罪名拘捕其中2人。據了解，五人同為消防處救護員，他們曾在涉事帖文下留言。消防處晚上證實，五名屬員正接受警方調查，其中二人被捕，強調會嚴肅處理每宗違法違紀個案。

警方昨日是根據法庭手令，搜查七人的住所和工作地點，檢獲一批與案有關的電子通訊工具。至少一名被捕人士已獲準保釋候查，警方說，案件仍在調查，不排除稍後會有更多人被捕。 「公務員secrets」追隨者眾，專頁有近16.5萬人贊好，不少消息引發數以萬計網民討論，專頁強調，該平台「為開放平台，任何貼文、貼圖及留言均不代表本專頁立場。」不過，當局曾表明會追究專頁發布不實消息。事緣有立法會議員在4月的會議上引述說，有公務員在社交媒體對各部門要「抽壯丁」參與抗疫表達不滿，憂慮會影響抗疫工作；時任公務員事務局局長聶德權回應指，會「嚴肅跟進及追究」公務員對外發放不實訊息或不應對外發放的內部訊息。