華日：美國智庫兵棋推演顯示美台能抵禦中國攻台

台灣/中國/美國/兵棋推演

上周末華盛頓的一個智庫進行了一場為期一天的複雜兵棋推演，演示了中國的任何攻台嘗試可能對整個印太地區造成多大程度的破壞，以及該島會對北京方面的軍事力量構成多大的挑戰。這場推演是在該智庫的華盛頓辦公室進行的。

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華盛頓的一個智庫進行了一場為期一天的複雜兵棋推演。華爾街日報署名Warren P. Strobel今天報道稱，華盛頓智庫這個兵棋推演顯示美台能抵禦中國。

據該報道，若中國攻台，那麼頭三周會擊沉兩艘價值數十億美元的美國航母，襲擊日本和關島的美軍基地，並摧毀數百架美國先進戰機。而中國的損失要更慘重。中國軍隊在台灣登陸，奪取該島南部三分之一的地區，但兩棲部隊在美日導彈和潛艇的無情攻擊下減損嚴重，部隊無法獲得補給。台北牢牢掌握在台灣人手中，北京方面沒有多少遠程彈道導彈對抗美國依然強大的海空力量。

此次推演涉及“紅方”和“藍方”、各種地圖、20面骰子和複雜的電腦運算，與其說這是一次模擬，不如說是對未來可能局勢的一次預演。正如推演所展示的，在現實世界中，中國向台灣周邊和日本附近海域發射了導彈，這是為抗議美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪台而進行的大規模軍事力量展示的一部分。

這場耗時7小時、模擬三周戰鬥的推演表明，即便有近年來取得的軍事進步，中國在100英里（約合161公里）寬的台灣海峽發動一場兩棲入侵也將是一項艱巨的任務。

不過，美國與台灣的代價會很高。台灣經濟將支離破碎，美軍會受到重創，需要多年才能恢復元氣，美國的全球影響力會受到影響。

一些美國軍事指揮人員指出，2027年，即中國人民解放軍建軍100周年，是一個可能的攻台時間。

該兵棋推演預設的情境是：中國已決定攻台，而美國對台灣實施援助。推演中未涉及可能使用核武器的情況。美國官方在是否會作出軍事響應以保衛台灣的問題上奉行“戰略模糊”政策。

這一天的推演是22輪中的第17輪，以對美國不利的假設情境開局：美國被歐洲的一場危機分散了注意力，從而拖慢了向太平洋地區增兵的速度。與此同時，台灣的反應能力因中國的信息戰和破壞行動而受到了阻礙。

紅方代表的中國方面攻勢猛烈，希望儘快制服台灣，同時阻止預期中的美方反應措施。中國軍隊向美國在日本的空軍基地和太平洋上的航空母艦攻擊群發射彈道導彈，摧毀了幾個噴氣式戰鬥機中隊，擊沉了航空母艦和其他美國船隻。中國在台灣的東海岸部署了一條由水面艦艇組成的防禦警戒線，並轟炸了台灣的基礎設施，以干擾台灣的地面部隊的行動。最後，中國22,000人的部隊在台灣東南海岸登陸，並緩慢向北作戰，希望奪取一個港口或機場，同時避免進入城市以及隨之而來的城市巷戰。

據該報道，但隨着時間的推移，形勢逐漸對美國和日本有利。儘管船隻、飛機和人員損失慘重，但美軍轟炸了中國的多個港口，清除了中方艦艇組成的警戒線，並成功攻擊北京方面的弱點——向台灣運送部隊和物資的兩棲船隻。

一名紅方隊員在瀏覽台灣令人生畏的地形圖時，思考了一個不同的策略。同樣屬於紅方的Wasser說。“與其說是平局，不如說是一種感受，就是誰也沒贏，但誰也沒輸。”

該報道原文鏈接：cn.wsj.com/articles/%E5%8D%8E%E7%9B%9B%E9%A1%BF%E6%99%BA%E5%BA%93%E5%85%B5%E6%A3%8B%E6%8E%A8%E6%BC%94%E6%98%BE%E7%A4%BA%E7%BE%8E%E5%8F%B0%E8%83%BD%E6%8A%B5%E5%BE%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BB%E5%8F%B0-11660102205?tesla=y