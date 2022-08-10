部分法國遊客被困在海南島

困在海南

雖然中國海南島正在經歷新的污染高峰，有約 80,000 名遊客不得已滯留海南。法國歐洲一台專訪了一個名為於連(Julien)的法國遊客。他描述了自己陷入困境的情況，並吐露了有關可能解封的不確定性。

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中國海南島正處於新冠疫情的死灰復燃之中：自 8 月初以來有 1,500 例確診病例。結果：近 80,000 名遊客滯留，其中包括法國人。為離開該島，必須在未檢測到患者的區域在 48 小時內進行兩次陰性測試。另一方面，在病例數較少的地方，需要在 72 小時內進行 3 次檢測。歐洲一台駐華記者採訪到了法國人於連，他被困在這個受疫情影響特別嚴重的城市，假期泡了湯。

於連向歐洲一台記者解釋道：“他們不允許我們出去。即便是在旅館必須戴上口罩”。他表示：“我們都在同一個地方做測試。二維碼綠色、黃色二維碼、帶有標籤”，並指出，本周二他所在的地方出現了 18 個確診病例達到感染高峰。他補充說，“聽官方講，媒體感染數字都在上升”。他還認為：“鑒於這種情況，不能出去反而是件好事情”。

於連希望能夠儘快回北京。 但他遺憾地說：“顯然我的希望是無法實現的。問題在於我們對一切都不知情”。 他還表示：“如果我們連續進行 7 天的測試，都是陰性就有希望回北京，但沒有人能達到這個目標。我們什麼都不知道，我們根本無法知道任何事情，”這位法國遊客繼續說道。

據許多其他法國人說， “八月盛暑來海南島旅遊的人特別多，那麼出現這種情況，被困的人也就很多很多”！