韓國新政府再拒“薩德三不” 稱不是雙邊協議

韓國/薩德

在2017年5月2日的資料照片中，一個名為終端高空區域防禦的美國導彈防禦系統，即THAAD，安裝在韓國星州的一個高爾夫球場。

正在中國訪問的韓國外交部長官樸振10日在青島即墨古城君瀾度假酒店向韓媒記者團介紹訪華成果時表示，已向中方明確表明所謂“薩德三不”並不是韓方對中方的承諾或雙方達成的協議。此前韓媒揭露韓國上屆政府可能與中國簽訂薩德秘密協議，許諾不再部署新的“薩德”反導系統（THAAD），不加入美國導彈防禦系統（MD），不謀求韓美日軍事同盟。韓國上屆政府甚至對內也秘而不宣。據消息，新政府繼續推動中國外長王毅以及中國國家主席習近平訪韓。

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據韓聯社今天報道稱，韓國外長樸振前一日同中國國務委員兼外交部長王毅舉行時長5個小時的會談，雙方就“薩德”問題、供應鏈合作、韓中關係發展、韓半島局勢等廣泛交換了意見。

“薩德三不”是指韓方不再部署新的“薩德”反導系統（THAAD），不加入美國導彈防禦系統（MD），不謀求韓美日軍事同盟。樸振表示，會上向中方表明“薩德”問題是韓方為應對朝鮮核導威脅採取的自衛性防禦措施，事關韓國安全主權。雙方就“薩德”問題不應成為影響兩國關係的絆腳石形成共識。

一名外交部高官就樸振上述發言解釋稱，韓方表明了所謂“薩德三不”對韓方沒有約束力，並再次指出參與有關磋商的前屆政府人士也曾表明相同立場。據悉，樸振在會上表示，為推動兩國關係面向未來發展，有關“薩德三不”的問題不再被談及為好。樸振還說，“薩德”問題並不是韓中關係的全部，也不應成為全部。

據該報道，根據樸振表示，雙方商定攜手推進外長“穿梭外交”，促成王毅部長在適當時機訪韓。對於樸振向中方傳達希望中國國家主席習近平能在方便時訪韓的邀請之意，外交部高官表示，除雙邊外交外，兩國領導人可能還有機會借多邊峰會之機會晤，韓方將為此做準備。