三亞因疫情封城 八萬旅客被困島上

中國/三亞

中國海南省旅遊城市三亞為了控制疫情，於當地時間8月6日早宣布“封城”。眼下適逢旅遊旺季，三亞八萬多旅客也因疫情無法按時回家。

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根據三亞市新冠疫情防控工作新聞發布會上，當地部門公布的最新數據，在剛剛過去的8月10日，三亞市共新增480例確診病例,此外還通過核酸測驗，發現了774例無癥狀感染者。這一最新公布的數字，使得從此波疫情從8月1日開始以來，累計發現的確證病例達到了1690例、無癥狀感染者1504例。

毫不意外，在這樣的病例規模的情況下，當地政府早在當地時間8月6日早上六點就已經要求全市實行“臨時性全域靜態管理”。隨之而來的則是為了避免疫情影響全國其它省份而實施的航班與火車取消。

疫情期間的度假地

在當前國際航班尚未完全恢復正常，出國旅行仍然面臨重重阻力的情況下，既可以享受到熱帶風光又能在不出國就能享受到免稅商品的海南島就成為了不少民眾的度假勝地。根據海南省三亞市副市長在接受中國官方媒體央視採訪時引用的數字， 在“封城”措施開始執行時，仍有八萬多名遊客滯留在三亞。

儘管當地政府承諾，將要求酒店以半價為滯留的遊客提供住宿服務。但在優惠住宿政策剛剛開始實行的前幾天，還是出現了有的酒店先提價再以半價得折扣價格提供給旅客。

在遊客的投訴以及媒體的報道的推動下，海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長劉成在7日的發布會上強調：“這兩天遊客反映，個別酒店不按相關措施執行，有先提價再打折的情況，相關部門已派出專人進行現場核查。如確實發生多收房款現象，一定要退回。”

儘管政府推出了相關措施來安撫旅客，但考慮到隔離期間，由於大部分商店以及飯店都不得不關張，因此仍有部分遊客在餐食上選擇有限，有時候不得不在消費水平較高的酒店餐廳中就餐。以上種種開銷對於不少旅客仍是一筆相對來說沉重的負擔。

堅持清零

眼下適逢旅遊高峰季節，這段時間不僅對於因為疫情而無法正常運營的旅遊業相當重要，更是不少經歷過疫情煩擾之後的人們希望可以放鬆的時間段。英國《金融時報》援引中國政府公布的數據顯示，今年上半年，旅遊總人次下降了22%，而旅遊總花費下降了28%。

而相對來看，海南島對疫情的容忍度相對來說較高。一方面是因為其相對獨立的地理位置，另一方面則是因為享受建設“海南自由貿易港”目標而享有一定程度上的政策空間。但此次的“封城”，將毫無疑問再次提醒人們，如果政策沒有徹底的改變，那麼，哪怕即使是國內的出行都有着很強的不確定性。

中國“動態清零”的政策不知道會持續到什麼時候。但隨着中國中國民航總局（CAAC）於上周再一次更新其航班“熔斷政策”，將取消航班的時間由兩周壓縮為一周，興許中國離着“放開”又近了一步。

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