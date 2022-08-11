中國丁香園因質疑連花清瘟能治療新冠肺炎病毒而遭罰

中國/新冠病毒/蓮花清瘟

中國一家受歡迎的醫學新聞科普網站丁香園在發文質疑當局推廣的基於傳統中醫藥對治療新冠肺炎病毒的有效性後，被禁並被罰款。

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中國一網站因懷疑基於傳統醫學的抗冠狀病毒治療而被罰款。據法新社今天報道稱，中國丁香園這家受歡迎的醫學新聞網站在質疑當局推廣的基於傳統中醫藥的新冠病毒療法的有效性後被禁止發布。

2019年，中國國家主席習近平將傳統醫學稱為 "中華文明的瑰寶"，並指示它應具有與現代醫學同等的地位與影響。此後，傳統藥典的所謂優點經常受到當局的讚揚。在今年3月底至6月初的上海封鎖期間，一種由金銀花和杏子製成的藥液被用來對付科新冠病毒，這種藥液被稱為連花清瘟湯。

提供眾多健康服務的丁香園DXY門戶網站，隨後對這種名為連花清瘟的藥方的治療功效提出質疑。丁香園網站的股東是中國互聯網巨頭騰訊。這篇有爭議的文章後來被丁香園DXY刪除。

據丁香園的微博賬戶公告說，由於 "違反法律法規"，該網站現在至少在五個社交網絡上 "被禁止發布內容"。丁香園沒有具體說明違法行為細節。

丁香園通常每天都會發布幾篇醫學文章。自周一以來，丁香園賬戶也沒有更新。

法新社說聯繫丁香園發表評論沒有獲得回應。

據該報道，包括美國在內的一些國家對連花清瘟治療新冠病毒的效果表示懷疑，指出缺乏科學證據。