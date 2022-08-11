中國再舉海上軍演 此次在黃海疑多敲震日本

中國/軍演

中國軍方宣布在黃海南部演訓，據中國海事局通知，11至13日期間每天上午9時至下午4時於黃海南部進行實彈射擊，禁止駛入。有媒體評論，“此番解放軍確有敲山震虎之意。

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中國海事局今天布告在黃海南部11日起連3天中國軍方實彈射擊。據官方公布訊息說，進行實彈射擊演習禁駛區域為“34-52N 120-00E、34-52N 120-13E、34-44N 120-13E和34-44N 120-00E”4點連線範圍內。

中國海事局先前宣布7月28日至8月15日期間上午8時至下午6時在黃海南部演訓，禁駛區域為“34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E”5點連線範圍內。

除了黃海南部實彈射擊演習外，中國軍方日前也在渤海執行演訓；中國海事局最新公告顯示，13日上午6時至12時將進行實彈射擊，禁駛區域為“39-00N 120-30E、39-00N 121-00E、39-15N 121-00E、39-15N 120-30E”4點連線範圍內。

中央社今天引述港媒香港01日前消息說，美國眾議長議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台導致台海局勢緊張，中國軍方進行圍台軍演，且追加黃海、渤海演訓，推估這是對於日本發出懲戒號令，“此番解放軍確有敲山震虎之意，在炮火之下，抗議之間，都忘了今年是中日建交50周年之時”。

報道說，包括日本在內的G7集團和歐盟發表共同聲明指責中國導致台海緊張局勢升溫，呼籲中國不要用武力單方面改變現狀，中國對此不滿，取消中國外交部長王毅在柬埔寨金邊與日本外相的會晤，且不再安排；對於中國圍台軍演彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ），日本對此向中國表達強烈抗議。