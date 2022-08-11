半秒也不能留 得獎動畫拒刪「佔領」畫面被禁在港上映 當局稱有國安考慮

香港

這幅令人聯想雨傘運動的畫面在七分半鐘的動畫中出現少於一秒，但仍被當局以國安為由，要求刪除。(平地映社臉書圖片)

曾於2017年在香港上映的金馬獎最佳動畫短片《暗房夜空》，最近因電影檢查當局考慮到「該影片的上映是否會不利於國家安全」，要求刪剪不足一秒有關2014年「佔領中環」運動的畫面不果，被迫取消下周日(14日)在港上映。組織放映的「平地映社」對此表示遺憾，並引述片段旁白說：「屋企同香港真系好似，又細又冇空間，仲有好多事都已經改變唔到。」

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《暗房夜空》早於《港區國安法》生效前製作及播放，它是首部獲得金馬獎最佳動畫短片的香港動畫，由香港公開大學（現改名為香港都會大學）動畫及視覺特效系的三名學生創作，於2017年獲獎後曾在港公開放映，youtube上今(11日)早仍可瀏覽。

《暗房夜空》片長約7分半鐘，講述香港一名同性戀者的鬱結和投身同志運動後的感懷，送檢一個月後於昨天收到電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）回復，要求刪減重現「非法佔領行動」的畫面，否則不能公開放映。有關畫面不足一秒，只見馬路上出現大片的帳篷，模糊的「毋忘初衷」及「我要」字眼，容易令人聯想到2014年的雨傘運動。

當年的運動又名佔領中環運動，由兩名學者戴耀廷和陳健民以及牧師朱耀明發起，目標是爭取普選行政長官和立法會(俗稱雙普選) ，但中國人大常委會於當年8月31日通過決議，為特首和立法會選舉定下與基本法普選目標不相符的限制，引起不滿，市民佔領道路，抗爭者持雨傘抵擋警方驅散他們的胡椒噴霧，令運動以「雨傘運動」更為人熟識。市民佔據不同地方81天後，遭警方在12月15日清場，運動以失敗告終，但影響十分深遠。

負責「第一屆平地影像共學計畫」的「平地映社」，昨午在其臉書專頁以「策展學員遺憾宣布」指出，會取消《暗房夜空》的實體放映，因為電檢處「不允許該作品以完整版本上映，而該作品導演與我們均不會放映經過刪剪的版本」。

「平地映社」回復傳媒查問時指出，處方引用的是《電影檢查條例》第10條（2）和（3）內容，當中包括考慮影片上映「是否會不利於國家安全」。映社指動畫製作團隊暫時不接受訪問，並引述團隊稱「我哋嘅感受就系，真系一兩秒嘅畫面嚟啫」。

自國安法在2020年中生效後，港府於去年6月修訂《電影檢查條例》指引，要求電影檢查員審查時，「若電影可能危害國家安全或危害維護國家安全」，他們應得出不宜上映的結論；同年11月，港府進一步修訂電檢條例，棄「危害」而用「不利於」國家安全為禁映標準，電影學者吳國坤認為，這令違反國安法的定義更加廣泛和「曖昧」，紅線變得相當模糊，或會造成寒蟬效應。一年多下來，不少獨立電影被禁映或拒絕刪改後不能公開上映。