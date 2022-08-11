印度戰略學者說中共武力攻台不符成本效益

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中國發表新的對台白皮書，印度一名戰略分析專家認為，中國對台灣動武並不符成本效益，提升軍事侵略主義對尋求第3度連任的中國國家主席習近平不見得有好處。該專家問，“中國是否值得為了一座小島、為了滿足作為不朽領導人的虛榮心，而承受這樣的重創？”

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據中央社署名林行健新今天報道稱，中國發表新的對台白皮書，印度一名戰略分析專家認為，中國對台灣動武並不符成本效益，提升軍事侵略主義對尋求第3度連任的中國國家主席習近平不見得有好處。

中國繼結束因美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台而舉行的圍台軍事演習，昨天又發表“台灣問題與新時代中國統一事業”白皮書，表明不放棄對台使用武力。

印度戰略分析專家古普塔（Shishir Gupta）今天在“印度斯坦時報”（Hindustan Times）發表評論文章認為，這些都是中國“震懾戰”的一部分，意欲迫使鄰國臣服。古普塔表示，現在各方都在猜測，白皮書是否只是表明外交姿態？習近平會不會在不久的將來下令奪取台灣？

據中央社說，這位出版過多本戰略分析書籍、並曾獲印度國防分析研究所（IDSA）頒發戰略研究獎的學者認為，從成本效益分析的觀點來看，中共奪台將是“說易行難”。

古普塔說，若是一對一，台灣無疑不是中國的對手，但台灣的導彈也有能力回擊中國東岸，而東岸是中國經濟重鎮，一旦遭到破壞，經濟成長將會大幅受挫。此外，美國將對中國進行經濟制裁，包括凍結中國在美國的國債投資，美國海軍可能進駐到戰區；日本可能修改和平憲法，並進入軍事緊急狀態；而西方國家也可能拋棄“一個中國”政策並承認台灣，東南亞國家也將被迫選邊站。

古普塔在文中提問：“中國是否值得為了一座小島、為了滿足作為不朽領導人的虛榮心，而承受這樣的重創？”他同時也點出習近平目前需要應付的諸多內部問題，包括政敵對戰狼式外交的質疑聲、一帶一路倡議的負評、新冠病毒疫情對經濟的衝擊，以及清零政策引發的民怨等。