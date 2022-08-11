台積電前共同營運長蔣尚義稱加入中國中芯是一生中愚蠢的事

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台積電前共同營運長蔣尚義兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，震撼半導體業界。他在今年3月接受美國“電腦歷史博物館”（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一。

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據中央社今天報道稱，台積電前共同營運長蔣尚義3月接受美國“電腦歷史博物館”（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定。

蔣尚義2013年自台積電二度退休後，於2016年擔任中芯獨立董事。由於過去他是台積電的研發大將，且中芯是大陸重點扶植的半導體廠，是台積電的競爭對手，蔣尚義加入中芯，引起各界高度關注，議論紛紛。蔣尚義在訪談中說，他會加入中芯主要是台積電老同事、前中芯執行長邱慈雲請他幫忙。由於事涉敏感，後來改邀他擔任獨立董事，也有獲得台積電創辦人張忠謀首肯。

蔣尚義於2019年卸下中芯獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長；不久武漢弘芯爆發財務問題，蔣尚義於2020年底回鍋擔任中芯副董事長及執行董事，不到1年時間，他在2021年再度請辭，離開中芯。

該報道稱，回顧過去，蔣尚義表示，加入中芯是個錯誤。他說，人的一生中有時會做出蠢事，加入中芯是他做過的蠢事之一。據蔣尚義表示，由於美國的制裁，中芯無法購買先進製程設備，無法生產7奈米；蔣尚義透露，他的美國公民身份，讓他不被信任。