法國海軍參謀長罕見表態稱：團結作戰即能戰勝中國

法國/中國/海軍

法國海軍參謀長範迪亞上將早於在7月底在法國國會國防委員會上就提出警告，中國海軍擴張是二戰後首見，並罕見公開表明，只要與盟友共同作戰，就能戰勝中國海軍。

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據中央社署名曾婷瑄今天報道稱，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台效應仍在法國發酵，近日法國輿論對台海議題、台灣歷史以及中國對台軍演的辯論仍舊持續，甚至連法國一中政策都受到少有的檢視與討論。

法國軍事國防觀察媒體OpexNews 10日揭露，根據國民議會官網公布的會議紀錄，法國海軍參謀長範迪亞上將（Pierre Vandier）早在7月27日國民議會國防軍事聽證會上表示，“對抗中國海軍，若我們一起作戰，透過合作就會戰勝”。

該報道稱，此推文立即獲得關注，法國策略研究基金會研究員（FRS）波恩達茲（Antoine Bondaz）轉推時寫道，“這是一份頗為令人意外的宣言，顯然中國駐法使館又要不高興了。但內容而言，議題是對的。在維持印太地區現狀上具有角色的，不僅只有美國”。

華府智庫“戰略暨國際研究中心”（Center for Strategic and International Studies）客座研究員莫可斯（Pierre Morcos）也稱範迪亞這段發言相當強硬。

費加羅報（Le Figaro）今日報道更多聽證會細節，指出範迪亞向與會議員提出警告，過去幾年來中國海軍軍力大幅加強，“過去2年來我幾乎到處解釋，我們正目睹二戰後史無前例的海上軍備重整。2030年，中國海軍的總噸位將會是美國海軍的2.5倍”。

費加羅報引用黑海經濟合作組織（BSEC）報告，表示中國目前正建造5艘破冰船組成的艦隊，“企圖在俄羅斯的協助下，把勢力從太平洋延伸到另一端的大西洋”。

範迪亞在聽證會中表示，“我3月遇到挪威海軍，他沒跟我提及俄羅斯駐紮在北極圈莫曼斯克市（Murmansk）的艦隊，反而說到即將抵達大西洋的中國海軍。很快，我們不用到南海就可以看見中國軍力了”。

據該報道，範迪亞因此希望議員支持未來的軍事計畫法案，以應對全球衝突。範迪亞強調，應進行更多嚴苛與複雜的軍演，如多國聯合軍演“北極星”（POLARIS），好為共同作戰能力做準備，且只要共同合作，就能戰勝中國海軍。