港媒引述解放軍退役軍官稱：北京敢用核武阻嚇美日助台

中國/台灣

香港南華早報今天引述一名解放軍退休上校說，一旦解放軍以武力收回台灣而美國和日本介入的話，中國將會敢於使用核彈阻嚇它們玩火。

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中央社署名張謙今天引述港媒稱：分析指北京敢用核武阻嚇美日助台。南華早報今天報道了解放軍最近一段時間圍繞台灣四周進行的軍事演訓行動，當中引述解放軍退休上校岳剛說，這次演訓的目的是阻嚇台灣和美國進一步發展密切關係。他說，在真正戰場上，北京不會採取這種封鎖方式，而是快速打擊。

他說，假如解放軍將來以武力攻台，就要有突如其來的效果，令台灣無法作準備，北京可以在很短時間內達到戰略目標。據他說，這種快速攻擊可以由“斬首式”打擊開始，目的是癱瘓台灣的指揮系統、摧毀台灣的戰鬥設施，以及打擊台灣軍隊的士氣。

南華早報引述他的話指出，不排除屆時美國、日本甚至北約會介入戰爭，因此，北京方面需要演練封鎖台灣的軍事行動，以防止外國勢力對台灣提供幫助。岳剛說，中國不怕與美、日作生死搏鬥，也將會敢於發射核彈，以阻止它們玩火併玩火自焚。

中央社說，中國方面已公開承諾不首先使用核武，有關岳剛的上述談話是否與中方的承諾相矛盾，香港軍事分析家梁國樑接受中央社記者訪問時說，中方的相關承諾也是有條件的，比如對無核國家不首先使用核武。他質問，“當中國陷入生死存亡之時，此時不使用核武，更待何時”。梁國樑不認為岳剛的講話與中方的承諾相矛盾。

梁國樑透露，據他了解，早於2003年，中國高層已討論過以武力統一台灣的預案，以及美、日會否介入，討論結果認為，即使美、日介入的機會很低，在對台進行武統的預案中也要有所準備。他也說，解放軍一旦對台發動武統，確實會以最快速手法結束戰爭，以減少對台造成的損害。他認為，包括中國國家主席習近平等領導人最擔心的是武統台灣時對台造成嚴重傷害，因為台灣經營多年，今天的成就得來不易，而北京領導人也不是戰爭狂人。

南華早報今天同時引述軍事分析家宋忠平說，這些演訓不是中國大陸對台的全部軍事戰略。他說，這些演訓只是解放軍為應付未來戰爭所作的部分準備，並指北京方面希望以最小代價取回台灣；在這方面，最好的設想是對台灣展開快速及精準打擊，減少對民眾造成的傷亡。