台海/軍演
為應對北京的威脅，台灣再次舉行軍演
發表時間：
在北京結束了其有史以來最大規模的面對台灣的環島軍事演習之後，台灣軍方周四再次舉行了軍演。這是繼本周二之後的又一次軍事演習。演習主要以發射榴彈炮和照明彈為主，目的是模擬抵禦中國大陸部隊的進攻。
廣告
本次軍演在台灣南部的屏東縣展開。台灣第八集團軍發言人婁維傑向法新社表示：軍演於當地時間周四早間8點30分開始，與周二的軍演一樣持續了一個小時。本次軍演目的有二：一，是確保火炮的良好狀態；二，則是鞏固去年的成果。
現場直播畫面顯示：大炮和士兵分組在海岸線上排列成行，先後將榴彈炮射向大海。周二的軍演同樣在屏東舉行。台灣軍方披露：本周舉行的兩次軍演，分別召集了數百名士兵參與。
法新社指出：台北當局刻意將這兩次軍演的範圍壓縮到最低限度，同時強調：軍演早已在計畫之中，並非對中國軍演作出的回應。
為了表示對美國眾院議長佩洛西到訪台灣的不滿，北京上周在台灣周邊發動了持續數天的大規模軍演。台北譴責中國以佩洛西訪台為借口發起軍演，實則是為入侵台灣做準備。
北京在周三宣布，結束本次軍演活動，同時表示：解放軍“成功完成”近期在台灣周邊海空域的系列演習，但仍將常態組織台海方向的“戰備警巡”，將繼續軍事訓練並為戰爭做準備。
中國台灣事務辦公室周三發表白皮書指出，北京不排除對台使用武力，並保留“採取一切必要措施的可能性”。
白皮書寫道：中國願意為兩岸“和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的‘台獨’分裂活動留下任何空間。