為應對北京的威脅，台灣再次舉行軍演

台海/軍演

2022年8月4日，中國人民解放軍東部戰區司令部下屬的地面部隊從一個未披露的地點向台灣海峽進行遠程實彈演習。

在北京結束了其有史以來最大規模的面對台灣的環島軍事演習之後，台灣軍方周四再次舉行了軍演。這是繼本周二之後的又一次軍事演習。演習主要以發射榴彈炮和照明彈為主，目的是模擬抵禦中國大陸部隊的進攻。

廣告 繼續瀏覽後續

本次軍演在台灣南部的屏東縣展開。台灣第八集團軍發言人婁維傑向法新社表示：軍演於當地時間周四早間8點30分開始，與周二的軍演一樣持續了一個小時。本次軍演目的有二：一，是確保火炮的良好狀態；二，則是鞏固去年的成果。

現場直播畫面顯示：大炮和士兵分組在海岸線上排列成行，先後將榴彈炮射向大海。周二的軍演同樣在屏東舉行。台灣軍方披露：本周舉行的兩次軍演，分別召集了數百名士兵參與。

法新社指出：台北當局刻意將這兩次軍演的範圍壓縮到最低限度，同時強調：軍演早已在計畫之中，並非對中國軍演作出的回應。

為了表示對美國眾院議長佩洛西到訪台灣的不滿，北京上周在台灣周邊發動了持續數天的大規模軍演。台北譴責中國以佩洛西訪台為借口發起軍演，實則是為入侵台灣做準備。

北京在周三宣布，結束本次軍演活動，同時表示：解放軍“成功完成”近期在台灣周邊海空域的系列演習，但仍將常態組織台海方向的“戰備警巡”，將繼續軍事訓練並為戰爭做準備。

中國台灣事務辦公室周三發表白皮書指出，北京不排除對台使用武力，並保留“採取一切必要措施的可能性”。

白皮書寫道：中國願意為兩岸“和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的‘台獨’分裂活動留下任何空間。