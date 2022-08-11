自由黨撤榮譽銜令三元老退黨 評論指傳統精英不合「新香港」政黨將重組

香港

自由黨三名創黨元老兼榮譽主席退黨，圖為他們在2016年因黨員被中聯辦勸退參選而召開記者會(資料圖片)

自詡走中間路線的商界政黨自由黨，在未提原因的情況下擬撤銷榮譽主席職銜，引發以曾反對北京政策的田北俊為首的三名元老兼榮譽主席不滿和「非常失望」，三人表示，黨領導層事前未有諮詢他們，認為不被尊重，惟有退黨。不少評論認為，事件反映傳統香港工商思維價值不獲保留，傳統精英在「新香港」亦可能不合時宜；至於自由黨，在排除異見後，應會更親政府，但其能量已大減，可能會與其他商界政黨合並，政黨板塊將會再整合。

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有29年歷史的自由黨，是香港首個代表工商界利益的政黨，現時除主席和黨魁之外，尚有四名榮譽主席，均曾經是黨主席，分別是田北俊、周梁淑怡、劉健儀及方剛，前三人昨(10日)午突然表示退黨，方剛則不願接受訪問。

田北俊在致黨主席邵家輝的信函中表示，自由黨的中央委員會當日將開會「決議取消榮譽主席職銜」，但有關議程從未與幾名榮譽主席商討，常委會亦未有討論，且已獲得足夠的中委授權書以通過決議，「這做法完全偏離了自由黨傳統和黨友間的互相尊重」。他續稱，既然黨領導層認為前主席們的貢獻和意見再無價值，他別無選擇，唯有辭去榮譽主席身份及黨內職務，即時退出自由黨。

同時退黨的周梁淑怡在信中直指，主席邵家輝作出決定前，未與當事人商討，亦沒有提出理據，是「獨行獨斷」，「感到被嚴重冒犯」，對議題和相關人士最基本尊重都沒有，「無論是決定本身，或執行的方法，都絕對稱不上有情有義！」。

自由黨在中委會會議後發表聲明，指已一致通過取消榮譽主席職銜。聲明又指，有關議題年初已開始在黨團討論，7月常委會亦議決，建議昨日召開的中委會取消「榮譽主席」職銜。黨魁張宇人表示，已接獲田北俊等人的退黨通知信，黨領導層深感惋惜，邵家輝現正努力作出挽留。

黨魁避談有否受中聯辦壓力 稱為黨發展考慮

不過，曾被田北俊要求辭去行政會議成員身分的張宇人，昨在中委會會議後被記者追問取消榮譽主席職銜的原因時，沒有正面響應，聲稱已在臉書的聲明中交代，強調「不是針對個人，是黨發展的問題」。當被問及有否受到任何方麵包括北京中央政府駐港機構「中聯辦」的壓力時，張宇人反問「是什麼壓力呢？」

田北俊等創黨元老堅持走中間路線，傾向支持直選，在堅持商界利益之餘，會聽取民意，故此在2003年有一成港人上街反對基本法23條立法後，田北俊不惜以退任最高諮詢機構的行政會議成員來公開表明其反對修例，迫使港府因未能在立法會內取得足夠贊成票而「先擱置、後撤回」修例，北京其後更撤銷其政協委員身分，而自由黨亦因此被冠上建制派「壞孩子」之名。

吳志森：現難容理性建制派 《信報》：自由黨將更親政府

時事評論員吳志森在其網上節目中指出，自由黨撤榮譽主席銜時，應已料到他們會退黨，而這亦是現屆領導層的用意，甚至是背後有某種勢力遊說或指示該黨迫退這些「壞孩子」，以免他們繼續用自由黨之名發表不中聽的言論。

他續稱，退黨三人是代表相對理性、講求程序和擁抱核心價值的建制派人士，不能像現時的建制派般，「擦鞋擦到上心口」，在北京「完善」香港選舉制度後，港府和北京已容不下異見聲音，他們已不合愛國者治港的時宜，而現時的自由黨亦與傳統西方政黨政治格格不入。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強則從經濟角度看待事件，指自由黨早已有一批人與田北俊一派有不同意見，並在2009年退黨另組「經濟動力」(即後來的香港經濟民生聯盟，簡稱經民聯)，但隨着港資按經濟轉型而式微，陣營力量不復以往，今次田北俊一派的原來領導淡出，代表傳統本土工商思維價值不獲保留，加上中聯辦的政治角色日益吃重，自由黨日後可能會與經民聯合並。

《信報》社評亦不排除兩黨會合並，但認為兩條路線水火不容的自由黨，在排除異己後，一定會更親政府，但在三名創黨元老退黨後，該黨的政治能量不復當年勇，如何在大家都是親政府的大格局下，別樹一幟，將甚富挑戰。

自由黨的這批「壞孩子」與張宇人等後起領導層意見相左早已為人熟知，分歧主要是站在民意一方抑或聽從政府或北京的意見，例如田北俊等人在2017年時曾公開支持時任民望最高的財政司長曾俊華當特首，但張宇人則支持獲北京祝福的林鄭月娥，表示黨內支持曾俊華的選委只是少數。

另外，在2019年反對修訂逃犯條例風波期間，田北俊等四名榮譽主席曾聯署發信，批評自由黨在當年6月9日一百萬人上街要求停止修例後，仍發聲明支持修例是錯誤做法。四人指出，時任主席張宇人事先並無諮詢黨團及非議員的領導的意見下，把該黨和市民對立起來，做法令人難以認同；強調自由黨在大是大非的問題上，應為香港的整體利益發聲，儘管這與政府的想法和決定並不一致。為此，他們要求張宇人辭去須支持政府決定的行政會議成員一職，「不再為保皇而把黨的立場陷於與市民對立的位置」。不過，張宇人反批他們不盡不實。

自由黨前身是啟聯資源中心，1993年因香港發展代議式民主政制而創黨，創黨主席為時任立法局(立法會前身)和行政局(行政會議前身)首席非官守議員李鵬飛，被認為是親工商界的政黨，奉行自由保守主義和中間主義。成員主要循委任和功能組別成為議員，後來更參與地區直選，並勝出，在2015年立法會直選中未能取得任何議席後，2020年未有派人參加地區直選。