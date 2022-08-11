《衛報》：習近平將於下周訪問沙特

政治

據英國《衛報》報道，中國國家主席習近平將於下個星期訪問沙特阿拉伯，如果消息屬實，這將是2020年1月新冠疫情爆發後習近平首次出訪其他國家。沙特阿拉伯正在準備盛大的歡迎儀式，預計習近平將訪問首都利雅得、港口城市吉達以及正在規畫中的新未來城。當局正計畫懸掛上千幅中文標語並接待數百名政要。不過中國外交部表示，關於習近平訪問沙特的媒體報道沒有信息提供。

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《衛報》報道指，預計沙特阿拉伯將高規格接待習近平，規格可相當於美國前總統特朗普宣誓就職以來首次訪問該國，這與現總統拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鮮明的對比。拜登在沙特阿拉伯受到低調的接待，拜登未能說服沙特阿拉伯增加對美國的石油出口，這顯示出拜登與沙特實際領導人王儲穆罕默德·本·薩勒曼的關係出現了裂痕，而與中國的關係逐漸升溫。

近20年來中國與沙特的關係日益密切，特別是2016年以後穆罕默德成為王子掌握大權以來，沙特阿拉伯同中國的關係進一步深化。在新疆維吾爾人權、香港國安法等議題上，沙特阿拉伯為中國辯護。而中國對沙特阿拉伯入侵也門、與卡塔爾斷交、暗殺記者卡舒吉等問題上也沒有公開發表評論。

批評人士指出，儘管拜登訪問沙特阿拉伯沒有得到多少收益，王儲穆罕默德卻在卡舒吉被暗殺四年後，得以走出被歐美各國孤立的陰影，重回國際舞台。

美國前總統特朗普在宣誓就任四個月後，於2017年5月訪問了沙特阿拉伯，這是他作為總統訪問的第一個國家。特朗普收到了沙特阿拉伯王室贈送的貴重禮物，王儲穆罕默德也獲得了特朗普的保護和支持，同時也和特朗普的女婿庫什納建立了深厚的關係。

《衛報》報道說，對於沙特阿拉伯來說，習近平的此次訪問將是特朗普2017年訪問以來最重要的一次，沙特阿拉伯在三月向習近平發出邀請。哈佛貝爾弗中心中東研究所研究員、哈德遜研究所高級研究員穆罕默德·阿利亞亞（Mohammed Alyahya）對《衛報》表示，中國是沙特阿拉伯最大的貿易夥伴，最大的石油買家，中國在地緣政治上十分重要，過去只注重商業，現在則更加註重以戰略眼光看待事物。中國和美國對於確保石油自由流動都特別感興趣，美國將對該地區的注意力轉向亞洲對抗中國之時，中國似乎認為該地區是大國競爭的主要戰場。

目前中國外交部對於習近平出訪沙特阿拉伯的報道沒有具體評論。