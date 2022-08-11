觀察家們從中國在台灣海峽的軍事演習中看出何種教訓？

中國/台灣

中國剛剛宣稱結束圍繞台灣六個海域合圍軍事演習，但據觀察家們說，這些演習只是可能成為台灣海峽常態的一個預兆。需要吸取的教訓還在於：一旦發生戰爭，北京將能夠阻止所有船隻和飛機進出台灣，無論它們是民用還是軍用的

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從中國在台灣海峽的軍事演習中可以學到什麼教訓？據本台報道稱，台灣交通部長表示，七個 "禁區 "中的六個可以逐步恢復飛行和航運。自8月4日星期四以來，北京在這些地區進行了規模空前的軍事演習。台灣人終於可以鬆一口氣了嗎？據觀察家們說，這些演習只是可能成為海峽常態的一個預兆。

中國軍隊能夠測試其空中和海上部隊的火力。這給觀察家們的教訓是：中國的軍事能力已經發展到如此程度，以至於現在似乎有可能對台灣進行 "封鎖"。

這是中國軍隊首次將其演習擴展到台灣的東側，以便完成包圍台灣。台灣東側是一個非常具有戰略意義的供應區。這也是任何美國軍事增援應將到達的一側。

需要吸取的教訓還在於：一旦發生戰爭，北京將能夠阻止所有船隻和飛機進出台灣，無論它們是民用還是軍用的。因此，2300萬居民將被困住。

據觀察家們說，台灣人未來是否會面臨更多的這種規模的演習？是的，因為這些全面的演習可能會成為常態。

如果說北京的軍事能力仍然不如美國，那麼中國正在制定追趕的規畫。根據五角大樓的說法，北京的目標是到2027年擁有足夠的火力來克服入侵台灣的任何阻力。