反修例罕有致死案件 兩青年脫誤殺但暴動罪成囚5.5年

香港/政治

在2019年反對修訂逃犯條例運動期間，一名清潔老翁在一次堵路及參與者互相擲磚行動中，疑被硬物擊中頭部後翌日死亡，兩名在場青年被控誤殺罪及有意圖而傷人罪，獲陪審團裁定罪名不成立，但暴動罪名成立。法官認為需判處阻嚇性懲罰，裁定二人入獄5年半。

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事發2019年11月13日，有網民號召當天全港「大三罷」(罷課、罷工、罷市)，新界上水北區大會堂外有人以磚頭等對象設置路障，兩批政見不同人士為此發生爭執，互擲磚頭時，70歲男清潔工羅長清疑遭硬物擊中，翌日死亡；另有一名63歲男子遇襲受傷，左眼虹膜撕裂。兩名時年17歲和16歲的劉子龍和陳彥廷，被控與其他不明人士謀殺男子羅長清和意圖使男子X身體受嚴重傷害；以及控以與不明人士參與暴動。

被告否認控罪，法官杜麗冰在控方舉證完畢後，認為謀殺控罪證據不足，控罪修正為誤殺罪。陪審團7月中旬一致裁定二人誤殺罪名不成立、大比數裁定有意圖傷人罪名不成立；及大比數裁定暴動罪成。本案是反修例運動中，首宗由陪審團審理的暴動案，一旦罪成，最高可被判監禁10年。

杜官聽取二人求情後今(12日)早判刑，指兩名被告確有掟磚，雖然證據顯示兩名被告沒有長期策畫及參與事件，亦沒有蓄意對公眾地方造成破壞，但不能因此減去事件造成的悲劇和傷害，以及暴動罪的嚴重性；然而，考慮到兩人年輕及有悔意，並接納背景報告指二人因缺乏適當引導而未能預知行為可能引起的嚴重後果，故此扣減半年刑期，判處二人入獄5.5年。

杜官又稱讚在事件中將磚頭搬回行人路上的市民為「無名英雄」，指他們即使被「黑衣人」(反修例抗爭者多數身穿黑衣)嚇到，仍然勇敢及無私地繼續搬運，使馬路回復秩序，行為無私無畏，體現香港精神。另外，她又感謝警方用數以千計小時深入調查事件，稱他們可說是「亞洲，甚至是全球最佳」（Asia's even world's finest ）紀律部隊。