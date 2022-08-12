香港人口連跌3年 合逾24萬人外移 青壯年為主 專家料外移將維持一兩年

香港/人才外流

香港移民潮加劇，官方數據顯示，今年年中的人口為729.16萬人，是連續第三年下跌；原因之一是凈移出人口大升，去年達到11.3萬人，是1997年有紀錄以來最高，導致過去三年共有24.5萬人凈移出。外移者中，青年人佔多，令20至24歲人口在過去三年減少逾兩成。學者葉兆輝和移民顧問形容，凈移出人數驚人，屬警號，且未見頂，料會維持一、兩年，將影響香港的競爭力和生產力，促政府正視。

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面對人才外流，港府想的不是如何「止血」，而是吸引境外人才。特首李家超昨(11日)在大灣區國際科創峰會致辭時表示，認同一些意見指，香港應着力發展創新和科技事業，要吸引全球頂尖人才，「要『搶』人才」，會在10月19日發表的首份施政報告中提出想法和措施。 政府統計處昨日公布最新人口數據，稱2022年年中臨時人口有729.16萬人，較去年同期減少12.15萬人，跌幅為1.6%。人口減少的一個原因是出生人數減少，但死亡人數上升，令過去一年的自然減少人口達2.65萬人；不過，人口減少主因是港人外移，過去一年，撇除海外移入人口之後的港人凈移出人數有11.32萬，按年大升27%；若計及1.83萬名持單程證由中國移居香港的人數，香港居民凈移出人數仍有9.5萬。

根據統計處紀錄，凈移出人數在過去三年持續上升，2020年中時有4.3萬人，去年中已增至8.92萬人，連今年在內，三年共流失24.5萬人，亦令香港人口總數在三年間減少近19萬。當中，青壯年人口的減幅惹人關注，以20至24歲的人口為例，三年間便減少了近7.6萬人，減幅達20.7%；至於25至29歲的人口，同期亦減少4.7萬人，減幅達9.8%，排在5至9歲組別的10.7%之後，成為減幅第三位。其後便是35至39歲的年齡群組，三年間人口減少4.37萬，減幅達7.2%。

面對人口凈移出人數持續上升，港府發言人重申，上述數字包括港人以工作、讀書和移民等目的進出香港的流動，當中沒再細分，而香港的人口流動性一直很高，過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份都錄得凈移出。另外，疫情亦令海外和中國內地人士來港人數減少，相信放寬隔離和社交距離措施後，問題可能解決。

不過，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指出，凈移出人數屬警號，但仍未見頂，預料趨勢會維持一、兩年。他指出，移民原因可能包括《港區國安法》，因為部分港人對法例未必完全理解，且有憂慮；另外就是防疫政策和居住環境等因素離開，加上不少國家放寬港人入境及移民政策，吸引年輕人或專業人士舉家離開，這批高學歷者離開，將影響香港勞動力及稅收，政府須正視，並儘快填補人才缺口。他指出，缺失的人才主要涉及互聯網(I.T.)、護理、教師等專業。

移民顧問張家禧直言，今年的凈移出人數「多得誇張」，但相信絕大部分欲移民的港人早已作好部署，除非未來香港政治、經濟環境再次出現重大轉變，否則移民人數不會倍增，只會平穩上升。