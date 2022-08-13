河南安徽5家村鎮銀行“苦主”獲當局墊付180億 8官員被查

中國/金融

中國當局向河南-安徽5家村鎮銀行的“苦主”墊付超過180億元人民幣。此外，河南8名官員受到調查，其中多位負責監管“中小金融機構”。

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據《證券時報》引述銀保監會的消息說，8月12日，銀保監會有關負責人透露，截至8月11日晚，已累計墊付43.6萬戶、180.4億元。

據河南銀保監局、河南省地方金融監管局第5號公告，將從2022年8月15日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行的“賬外”業務客戶，本金單家機構，單人合並金額25萬元至35萬元（含35萬元）的苦主開始墊付，並對25萬元（含）以下的繼續墊付。

該報道說，安徽所涉村鎮銀行的墊付節奏與河南4家村鎮銀行一致。但安徽那家村鎮銀行的名稱本台暫時沒有找到。

數千名被騙儲戶7月10日早晨聚集在鄭州人民銀行門前舉行示威，抗議橫幅寫着：“政府聯合黑社會毆打上訪儲戶”，“河南政府腐敗”，“反壓迫”，要“人權和法治”，“要自由，要平等，要公正”。當局調集大批警察和便衣彈壓，雙方發生暴力衝突。

據“銀保監會”有關負責人7月17日向《中國銀行保險報》透露，此次村鎮銀行弊案的罪魁禍首是“河南新財富集團”。該集團被指控“操縱河南、安徽5家村鎮銀行，內外勾結、利用第三方平台及資金掮客等，非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為”。

據證券時報8月12日報道，河南監管局2名官員被查，分別是該局的政策法規處長蔣紅華，和案件稽查處副處長杜其文。

另據中國官媒新華社8月13日說，河南金融監管系統今年已有8人被查，其中7人在近一個月內被查。在被查官員中，多人負責“中小金融機構”的監管。