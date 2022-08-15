中國七月份社會消費和工業生產增長意外放緩

中國，經濟，新冠疫情

中國官方周一（8月15日）公布的數據顯示，受新冠疫情反彈和房地產危機對經濟活動造成嚴重衝擊的影響，中國7月份社會消費品零售總額和工業生產增長意外放緩。

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據中國國家統計局周一公布的數據，作為家庭支出主要指標的社會消費品零售總額7月份同比增長了2.7%，比6月份的3.1%回落0.4的百分點。而法新社報道，考慮到中國在上海春季新冠疫情封禁之後經濟的增長復蘇，此前經濟學家預計7月的零售額將增長5%。

至於工業生產，數值顯示中國7月工業增加值年同比增長3.8%，低於6月份的的3.9%，也低於經濟學家的預期增長值（4.6%）。

法新社報道，中國目前是全球最後一個採取“清零”政策應對新冠的國家之一，具體措施包括大規模篩查，對檢測陽性人員強制隔離以及有針對性的採取封禁等。儘管如此，近幾周以來中國再次面臨疫情反彈，雖然病例數有限，但多個省份被波及。導致數萬遊客被困海南三亞，西部邊陲的西藏和新疆近期也都爆發疫情，這兩地的地方經濟均高度依賴旅遊業。

至上周六，官方通報全國新增623起本土確診病例和1844起無癥狀感染，單日感染總數2467例，為5月9日以來最高，其中感染數最多的是海南、西藏和新疆。

疫情的反覆使得已經承壓的中國經濟更加困難，體現在消費低迷，政府對包括科技在內的若幹活躍領域更加收緊，受烏克蘭戰爭的不確定性的影響以及房地產危機等。

數據顯示，7月中國固定資本投資進一步下降，至5.7%。這是連續第五個月的下降，也是經濟前景仍然暗淡的另一表現。

至於失業率，7月份中國16-24歲青年失業率升至19.9%，創下紀錄高點，6月份為19.3%。全國城鎮調查失業率為5.4%，略好於6月份的5.5%。報道指，在中國疫情最嚴重的2020年2月，中國的城鎮失業率曾達到6.2%的歷史最高，之後又回落。